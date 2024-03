Stiri pe aceeasi tema

- A trecut o saptamana de cand a murit Mioara Roman și cateva zile de la inmormantare. Cele doua fiice, Oana și Catinca, vor sa pastreze vie amintirea mamei lor, despre care ambele spun ca a fost un om deosebit. Pe langa familie și apropiați, și alți oameni le-au fost alaturi in cea mai grea perioada,…

- Inca de cand generalul Rog a dezvaluit ca SRI are ac de cojocul unor… inoportuni din politica, sondajele de opinie aratau ca partidele suveraniste cresc in așa fel incat in urmatorul Parlament European ar putea forma al doilea grup ca putere a voturilor. La noi, PNL a inceput sa-și dea seama ca are…

- SEMNE DE INTREBARE…Profesoara Lenuta Damian reuseste sa puna pe jar intreg invatamantul vasluian. Pe langa presupusul fals al diplomei de studii, anchetat acum de politisti, noi semne de intrebare au inceput sa apara. Unul dintre ele este legat de modul in care a reusit sa obtina gradul didactic II,…

- Ai fost vreodata la o petrecere și ai observat o persoana care nu poate sa-și ia ochii de la cineva dar nu pare sa-i rosteasca niciodata un cuvant? Este posibil sa fi vazut pe cineva indragostit in secret.

- Unul din cele mai importante cluburi de tenis de masa a demonstrat ca se respecta: reunire pe 4 ianuarie si deja bifarea unei competitii europene. Este vorba despre un concurs international de juniori ce s-a disputat in Serbia, la Kikinda. In orașul aflat aproape de granița cu Romania, CSC Dumbravita…

- Coreea de Nord a oprit emisiile unui post de radio utilizat anterior pentru transmiterea mesajelor codificate catre agenții sai din Coreea de Sud. Aceasta mișcare reprezinta cel mai recent semn al schimbarilor in abordarea țarii izolate fața de gestionarea relațiilor cu Seul. In ultima perioada, Coreea…

- O imagine cu Kim Jong și fiica lui a provocat o mulțime de controverse in preajma sarbatorilor de iarna. Ce ar dezvalui un detaliu controversat care apare in fotografia care a pus pe jar intreaga lume. Au aparut deja primele ipoteze care dau de gandit. Detaliul șocant din fotografia lui Kim Jong Un…

- Horoscop Saptamana 25 – 31 decembrie: sanatate, dragoste și bani. Ultimele previziuni ale anului 2023 Horoscop Saptamana 25 – 31 decembrie: ce spun astrele despre sanatate, bani, dragoste și munca. Previziunile ultimei saptamani a anului 2023, pentru nativii din fiecare zodie. Horoscopul este imparțit…