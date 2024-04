Stiri pe aceeasi tema

- ACS Karate Club Gemina DBP Alba Iulia, rezultate extraordinare la Cupa Alba Carolina la Karate Tinerii sportivi de la ACS Karate Club Gemina DBP Alba Iulia au obținut rezultate extraordinare la Cupa Alba Carolina la Karate. La o saptamana dupa Cupa Scorpion la Karate de la Balș, județul Olt, karateka…

- Karate Club Gemina DBP Alba Iulia au cucerit 8 medalii la Cupa Alba Carolina La o saptamana dupa Cupa Scorpion la Karate de la Balș (Olt), reprezentanții ACS Karate Club Gemina DBP, Alba Iulia au participat la Cupa Alba Carolina la Karate, o competiție multașteptata, desfașurata in sala de sport a Colegiului…

- FOTO: Sportivi ai ACS Karate Club Gemina din Alba Iulia, pe podium la Cupa Scorpion la Karate desfașurata in județul Olt Cinci spotivi ai ACS Karate Club Gemina DBP Alba Iulia au obținut 11 medalii la Cupa Scorpion la Karate, desfașurata pe 23 martie in orașul Balș, județul Olt. Este vorba despre cinci…

- Miercuri, 28 februarie 2024, la Alba Iulia, a avut loc o ceremonie comemorativa dedicata revoluționarilor Horea, Cloșca și Crișan, conducatori ai Rascoalei țaranești din Transilvania de la anul 1784. Cu prilejul implinirii a 239 de ani de la martiriul lui Horea și Cloșca, a fost oficiata o slujba de…

- La invitația Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia, Caravana Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba va poposi in data de 8 februarie 2024, cu incepere de la ora 12:00, in mijlocul elevilor de la colegiul mai sus amintit. Evenimentul are loc in cadrul Zilelor Colegiului, prilej…

- Sub titlul „SMART – dialoguri”, in data de 5 februarie 2024, de la ora 11:00, elevii Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia vor avea prilejul sa dialogheze in cadrul unui eveniment organizat de instituția gazda, Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba,…

- Echipa de volei baieți, a Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul”, din Alba Iulia, antrenata de doamna profesoara Felicia Vancea, a obținut calificarea la etapa județeana a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar. In etapa municipala disputata ieri dupa-amiaza, elevii colegiului militar s-au impus…

- Competiție inedita sambata, 13 ianuarie 2024, la Alba Iulia, unde mai mulți roboți, construiți și programați de elevi de liceu, au incercat sa-și dovedesca supremația, in cadrul concursului anual de robotica, organizat in sala de sport a Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan”. 11 echipe din 8…