8 Martie, Ziua internațională a Femeii. Cum este sărbătorită această zi în toată lumea Pe 8 martie este sarbatorita femeia. Soții, iubite, mame, colege, orice reprezentanta a sexului frumos este celebrata in aceasta zi speciala. Ce semnificație are insa aceasta zi cum este Ziua Femeii marcata și in alte țari? Acestea sunt cateva dintre intrebarile referitoare la 8 Martie, Ziua Internaționala a Femeii, la care vom raspunde in acest articol. De mai bine de un secol, oamenii din intreaga lume marcheaza 8 martie drept o zi speciala pentru femei. Iata de unde a pornit totul și ce reprezinta de fapt. Citește și: Cum va fi cu ziua de 8 Martie in școli. Ce spune Ministrul Educației, Sorin… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Ziua Internaționala a Femeii este sarbatorita anual pe data de 8 martie, in Romania și in intreaga lume. Sarbatoarea marcheaza realizarile sociale, economice și politice ale femeilor de-a lungul istoriei și drepturile obținute de acestea. Afla cum a aparut Ziua Femeii pe 8 martie și cum este sarbatorita.…

