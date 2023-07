Stiri pe aceeasi tema

- A venit vara, iar caldura de afara ne face sa luam cu asalt raionul cu bauturi racoritoare din supermarket. Totusi, aceste sucuri acidulate sunt pe cat de gustoase, pe atat de periculoase. Cercetatorii au descoperit ca una dintre cele mai iubite bauturi racoritoare poate crește riscul de cancer de colon.…

- Vara deja a intrat in drepturi depline, ne bucuram de vremea calduroasa și de zile lungi in care reușim sa savuram din toate beneficiile sezonului estival. Pentru cei care iubesc mai mult petrecerile in companii undeva in afara orașului, pe o plaja sau intr-o padure, produsele din actualul catalog „Special…

- In data de 7 iunie 1886, s-a nascut la București inventatorul și inginerul Henri Coanda, creatorul primului avion cu reactie din lume. Tot la aceeași data, dar in 1958, atleta Iolanda Balaș a stabilit recordul mondial la saritura in inalțime – 1,78 metri.

- In gropile de mormint din Ierusalim, sapate in urma cu mai bine de 2000 de ani, arheologii au descoperit microbi de dizenterie. Au fost gasite urme de bacterii Giardia duodenalis. Acest lucru indica cel mai vechi caz cunoscut de epidemie de dizenterie. Microbiologii au studiat fecalele antice prin analiza…

- Viața ei pare desprinsa dintr-un basm: s-a indragostit de un prinț, s-au casatorit, au devenit parinți și acum este recunoscuta ca viitoarea Regina a Marii Britanii. Destinul ei nu este intamplator. Zodia lui Kate Middleton este printre cele mai norocoase din horoscop. Zodia lui Kate Middleton, printre…

- Este zi de sarbatoare in familia Cristinei Șișcanu și a lui Madalin Ionescu și asta pentru ca fiica lor iși sarbatorește ziua de naștere. Petra a implinit astazi frumoasa varsta de 6 ani. Cu ocazia acestei zile extrem de speciale, vedeta și-a adus aminte de momentul in care a nascut. Iata ce a postat…

- Pe 12 aprilie 1949 s-a nascut marele actor roman Florin Zamfirescu. Tot in aceasta zi, in 1961, Iuri Gagarin devenea primul om care ajunge in spațiul cosmic, iar in 1978, Nicolae Ceaușescu efectua ultima lui calatorie in Statele Unite.