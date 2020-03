8 beneficii ale ghimbirului asupra organismului 1. Ghimbirul rezolva problemele gastrointestinale Despre ghimbir se crede ca este unul dintre cele mai eficace remedii pentru afectiunile stomacului. Ghimbirul are tendinta de a se duce in tractul gastrointestinal pentru a te scapa de senzatia de stomac greu. Este, totodata, un remediu pentru balonare si flatulenta datorita abilitatii sale de a elibera intestinele de gaze. De asemenea, este excelent pentru durerile de stomac, colici chiar si diareea poate fi evitata prin adaugarea ghimbirului in dieta ta. In acelasi timp, ghimbirul este faimos pentru gustul sau extraordinar. Mai trebuie adaugat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Cum functioneaza aceasta teorie? Aroma puternica a mentei distrage atentia de la mancare.Menta are o mulțime de beneficii uimitoare pentru sanatate:- Trateaza acneea - Amelioreaza durerile de cap si migrenele - Indeparteaza paduchii - Reduce intensitatea crampelor menstruale - Diminueaza durerile -…

- Retinol este de fapt o forma a vitaminei A și are un rol important pentru sanatatea organismului. In plus, retinolul face minuni in produsele cosmetice și in diverse tratamente de infrumusețare. Retinol sau vitamina A preformata este o substanța esențiala pentru buna funcționare a organismului, ce…

- Consumul de spanac este recomandat tot timpul anului, dar este mai important primavara, pentru ca spanacul este bogat in fier, element necesar pentru prevenirea, dar și combaterea anemiei. Fierul este un micronutrient necesar organismul uman, cu rol in transportul oxigenului la tesuturi.

- Vitamina E este numita și vitamina fertilitații și are numeroase beneficii pentru organism. Dincolo de asta, vitamina E este folosita adesea in cosmetica, pentru piele și par, datorita proprietaților sale. Descoperita in anul 1922 și cunoscuta și ca tocoferol, vitamina E are un puternic efect antioxidant,…

- Țelina este una dintre cele mai folosite legume în bucatarie și sta la baza mai multor feluri de mâncare, în special supe sau ciorbe. Țelina are o multitudine de beneficii pentru organism, însa puțîna lume știe ca poate deveni toxica, in anumite condiții. De asemenea,…

- Fructele si legumele sunt excelente surse de nutrienti, vitamine, minerale, antioxidanti. Multi dintre acesti nutrienti sunt binecunoscuti pentru efectele lor asupra sanatatii umane. Dintre toate fructele si legumele, exista 8 super-alimente care contribuie atat la cresterea nivelului de energie,…

- Consumul de coacaze poate aduce foarte multe beneficii organismului uman. Afla despre minunile pe care aceste fructe de padure le pot face. Dintre toate fructele de padure, cele mai populare sunt coacazele, zmeura și murele. Coacazele sunt bogate in fitonutrienți și antioxidanți care ofera multiple…

- Ce stii despre leustean? Ca are vitamine si ca se foloseste la anumite feluri de mancare, precum ciorba. Dincolo de asta, aceasta planta are proprietati miraculoase pentru organism, astfel ca poate reduce tensiunea arterial si preveni formarea pietrelor la rinichi. Mai mult, persoanele cu piele uscata…