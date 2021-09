75.000 de euro, cea mai scumpă vacanță plătită de un român în vara lui 2021 Piața turismului de lux a inregistrat o creștere spectaculoasa pandemie. Vara ce a trecut a cunoscut o efervescența turistica in zona premiu, iar turiștii romani cu dare de mana au ales destinații și luxul european. Cea mai noua agenție de turism tailor made din Romania, a vandut in sezonul estival pachete turistice in valoare de 2,5 milioane de euro. Pentru o vacanța de lux cu 7 nopți de cazare, turiștii romani au platit, in medie, peste 2.000 euro de persoana. Vacanța-record de 75.000 de euro Cea mai scumpa vacanța a verii 2021 a fost un circuit Franța – Italia, pe traseul Riviera franceza… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

