75 de șantiere, verificate în luna aprilie de agenții Poliției Locale Timișoara. Câte au fost amendate Poliția Locala Timișoara a anunțat ca agenți din cadrul Serviciului Protecția Mediului au continuat in ultima perioada verificarile privind modul in care firmele care efectueaza lucrari de construcții respecta legislația referitoare la protecția mediului. „Astfel, in aceste zile, au fost incheiate controalele in zona strazii Constructorilor, unde exista un șantier la care nu au fost […] Articolul 75 de șantiere, verificate in luna aprilie de agenții Poliției Locale Timișoara. Cate au fost amendate a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Golești, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea au desfașurat, la data de 23 aprilie a.c., o acțiune pentru prevenirea și combaterea ilegalitaților in domeniul piscicol. In cadrul acțiunii, polițiștii au efectuat controale pe raza de competența, aplicand…

- Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), in calitate de autoritate responsabila pentru controlul oficial al produselor de origine nonanimala, atat pentru consum uman, cat și pentru hrana animalelor, efectueaza cu regularitate verificari inclusiv ale transporturilor…

- TSD Campia Turzii critica administrația locala pentru condiția parcurilor pentru copii de pe raza municipiului Campia Turzii. TSD Campia Turzii spune ca cei mici au nevoie de exemple și educație, ceea ce nu ar primi din partea administrației locale care nu s-ar ocupa cum trebuie de pastrarea curațeniei…

- Sancțiuni de 115.000 lei aplicate firmelor care deschid șantiere și murdaresc strazile cu noroi. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Protecția Mediului au continuat in ultima perioada acțiunile de verificare a zonelor in care se desfașoara lucrari de construcții, fiind amenajate șantiere.

- Polițiștii locali din cadrul Serviciului Protecția Mediului au in atenție, și in acest an, locațiile in care sunt organizate șantiere, acestea fiind monitorizate pentru prevenirea incalcarii normelor privind producerea de praf și gestionarea deșeurilor. Astfel, de la inceputul acestui an și pana in…

- 90 de șantiere au fost verificate de polițiștii locali anul acesta si s-au dat sancțiuni de 32.500 lei. Verificarile continua. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Protecția Mediului au in atenție, și in acest an, locațiile in care sunt organizate șantiere, acestea fiind monitorizate pentru prevenirea…

- Polițiștii locali au verificat, de la inceputul anului pana acum, 90 de șantiere din Timișoara, aplicand 13 sancțiuni. „Polițiștii locali din cadrul Serviciului Protecția Mediului au in atenție, și in acest an, locațiile in care sunt organizate șantiere, acestea fiind monitorizate pentru prevenirea…

- Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Targoviște, in colaborare cu efective de la secțiile de poliție rurala din subordine, au organizat o razie pentru menținerea unui climat de ordine și siguranța publica, descurajarea faptelor antisociale și depistarea și sancționarea conducatorilor de autovehicule…