700 de angajați ai Airbus Atlantic, bolnavi după cina de Crăciun 700 de angajați ai firmei Airbus Atlantic s-au imbolnavit dupa cina de Craciun a companiei. Potrivit autoritaților sanitare din Franța, la scurt timp dupa cina, angajații au prezentat stari de greața și diaree. Angajații de la sediul grupului aerospațial din vestul Franței au suferit de varsaturi și diaree, potrivit agenției de sanatate ARS. Pana la momentul actual, autoritațile nu au reușit sa stabileasca cu exactitate ce anume a condus la aceasta situație. Airbus Atlantic nu a raspuns imediat solicitarii facute de BBC. Cine este Airbus Atlantic Airbus Atlantic este o subsidiara a celui mai mare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

