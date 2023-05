Stiri pe aceeasi tema

- Paștele a trecut și este timpul sa ne intoarcem la obiceiurile alimentare sanatoase. Daca v-ați rasfațat cu prea multa ciocolata și oua de Paște, nu va faceți griji; este timpul pentru o dieta de dupa Paște.

- Intrebarea aceasta trece prin mintea multor soferi, cu siguranta. Raspunsul la ea este: teoretic da, poti conduce vara cu anvelope de iarna, dar practic nu putem folosi anvelope de iarna in timpul verii. Dupa cum sugereaza si numele, anvelopele de iarna sunt concepute pentru temperaturi si conditii…

- Daca ești in proces de renovare a bucatariei și ai ajuns la partea in care trebuie sa te gandești cum o vei amenaja și ce electrocasnice iși vor gasi locul aici, ai ajuns unde trebuie! Avem pentru tine cateva sfaturi utile care te vor ajuta sa cumperi inteligent, in funcție de nevoile pe care le ai…

- Utilizarea anvelopelor de iarna pe timpul verii poate duce la probleme de performanța și siguranța. Anvelopele de iarna sunt concepute pentru a oferi performanțe optime in condiții meteorologice reci și geroase, dar pe suprafețe uscate, acestea pot avea performanțe slabe și pot fi mai puțin stabile…

- Durerea de spate este una din cele mai frecvente tipuri de durere raportat in intreaga lume. 8 din 10 persoane se plang de dureri de spate pe parcursul vieții. Sunt diverși factori ce contribuie la durerea de spate, insa și modul in care dormi, sau saltea

- Continuam prezentarea serialului dedicat ziarului ,,Curierul Slanicului Moldova” (din colecția Bibliotecii Centrale Universitare ,,Mihai Eminescu” din Iași – BCU), primul din Romania care a oglindit viața unei stațiuni balneare. In fapt, un jurnal al stațiunii Slanic-Moldova care acopera o perioada…

- n val de frig a adus zapada in toiul verii australe in unele regiuni din sud-estul Australiei, in timp ce locuitorii din Queensland, stat din nord-estul tarii, se confrunta cu temperaturi caniculare, transmite vineri agentia Xinhua. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…