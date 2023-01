In acest an, sa ai parte de un zbor lipsit de probleme este ca și cum ai caștiga al loz in plic. Personalul insuficient, cumulat cu cererea foarte mare de bilete, au transformat aeroporturile in adevarate centre de haos. Chiar și așa, poți face cateva lucruri pentru a-ți mari șansele de a avea parte de un zbor lipsit de batai de cap. 1. Cumpara bilete de la compania aeriana In cazul in care vei avea parte de probleme, daca iei biletele de avion prin intermediul unei agenții de turism, vei avea mult mai multe batai de cap in ceea ce privește primirea unor despagubiri. Nu uita insa sa-ți iei și…