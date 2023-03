Stiri pe aceeasi tema

- Conținut oferit de: cnchome.ro. 8 sfaturi prin care poți imbunatați calitatea somnului. Somnul este esențial pentru sanatatea noastra fizica și mentala. Deși dormim aproximativ o treime din viața noastra, mulți dintre noi nu dorm suficient sau nu avem un somn odihnitor. Lipsa somnului poate duce la…

- Daca ești in proces de renovare a bucatariei și ai ajuns la partea in care trebuie sa te gandești cum o vei amenaja și ce electrocasnice iși vor gasi locul aici, ai ajuns unde trebuie! Avem pentru tine cateva sfaturi utile care te vor ajuta sa cumperi inteligent, in funcție de nevoile pe care le ai…

- Europarlamentarul Dacian Ciolos, ex-președinte USR / USR Plus, a declarat vineri, 24 februarie, ca nu exclude o candidatura la alegerile prezidențiale de anul viitor, dar a precizat ca decizia va fi luata la inceputul lui 2024 și ca aceasta va depinde de „starea de spirit” din Romania.„Nu exclud, doar…

- Blugii reprezinta unul dintre cele mai comune articole de imbracaminte din intreaga lume, fiind aproape o parte fundamentala a vieții unui numar mare de oameni care lucreaza, traiesc și iși desfașoara orice activitate purtand blugi. Blugii reprezinta unul dintre cele mai comune articole de imbracaminte…

- Este cosmarul oricarui candidat la interviul de angajare pentru locul de munca mult ravnit. Totul decurge bine pana in momentul in care angajatorul sau specialistul in resurse umane apare cu o intrebare fara nici o legatura cu cele discutate anterior. De asta s-au convins 199 de candidati la un interviu…

- Așa cum fiecare dintre noi are propria definiție a succesului, toți avem idei relativ diferite despre ceea ce inseamna calitatea vieții. Chiar daca perspectivele pot fi diferite, exista si cateva aspecte comune legate de sanatate si stilul de viata. Mai m

- Pașii de baza pentru intreținerea calculatorului pot prelungi durata de viața a unui PC cu 5-8 ani. De aceea, curațarea hardware-ului și a software-ului unui computer precum un Acer Aspire este vitala – și inteligenta! Curațarea calculatoarelor va menține PC-ul funcționand fara probleme și ajuta la…