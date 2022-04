7 orașe interesante și ieftine din Europa pe care le poți vizita în această vară Calatoriile internaționale au revenit la moda și pentru ca unele buzunare sunt mai goale in cazul anumitor categorii de persoane, ne-am gandit sa realizam o lista cu locuri interesante și accesibile pentru acest an. Am specificat prețul cazarii, precum și costul unei halbe de bere, pentru ca cel dintai nu releva neaparat costurile la care trebuie sa te aștepți pentru celelalte servicii și produse ale orașului. 7. Cesky Krumlov, Cehia Prețul mediu pentru o noapte de cazare: 91 euro Prețul mediu pentru o halba de bere: 1.75 euro Acest oraș se aseamana mult cu Praga la nivel arhitectural, insa ambientul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Societatea de salubrizare a strazilor din Timișoara a adunat in ultima perioada, cam de cand primaria a fost amendata de Garda de Mediu. Nu mai puțin de o mie de tone de nisip și pamant, a anunțat primarul Dominic Fritz. Cea mai interesanta noutate este ca firma de salubritate va lucra in trei schimburi.…

- VIDEO| Zeci de mii de persoane au iesit pe strazile din Praga pentru a cere pace in Ucraina VIDEO| Zeci de mii de persoane au iesit pe strazile din Praga pentru a cere pace in Ucraina Zeci de mii de persoane au iesit pe strazile din Praga pentru a cere pace si pentru a-si manifesta opozitia fata de…

- Zeci de mii de persoane au iesit pe strazile din Praga pentru a cere pace si pentru a-si manifesta opozitia fata de invadarea Ucrainei de catre Rusia, in timp ce mitinguri cu o participare mai redusa au fost organizate in alte orase si orasele din Cehia, transmite dpa. Fii la curent cu cele…

- Polonia, Republica Ceha si Bulgaria au anuntat vineri inchiderea spatiului lor aerian companiilor aeriene rusesti, in urma agresiunii Ucrainei de catre Moscova, noteaza AFP. ‘Interdictia se va aplica de la miezul noptii (vineri, 23.00 GMT)’, a declarat pe Twitter purtatorul de cuvant al guvernului polonez,…

- A fost nevoie de sute de imagini ale mizeriei de pe strazile orașului postate pe rețele sociale de timișoreni. A fost nevoie de materiale in presa locala și naționala și, in final, de o amenda data Primariei de catre Garda de Mediu, pentru ca administrația Fritz sa schițeze un gest, și aceasta de imagine.…

- Primarul Dominic Fritz a ieșit, astazi, pe strazile Timișoarei, intr-o operațiune de imagine dupa ce municipalitatea a fost amendata de catre Garda de Mediu pentru mizeria de pe domeniul public. A postat un text pe Facebook in care a anunțat ca a cerut companiei Brantner sa intensifice acțiunile de…

- Daca pana inainte de pandemie, un roman trebuia sa munceasca șapte ani și jumatate ca sa stranga banii pentru un apartament modest, acum e nevoie de cel puțin opt ani pentru a agonisi. Cu toate acestea, anul trecut, in București, s-au vandut cu 40% mai multe locuințe decat inainte de pandemie. „Suntem…

- Brașovul este in varful clasamentului orașelor din Romania cu cel mai curat aer, potrivit topului alcatuit de numbeo.com. Este o urcare semnificativa avand in vedere ca, orașul de sub Tampa, ocupa ultimul loc in anul 2020. Intr-un clasament privind calitatea vieții și a gradului de satisfacție al cetațenilor,…