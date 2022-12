7 obiceiuri zilnice care-ți distrug stomacul de care nu știai până acum Iata 7 obiceiuri zilnice care iți distrug stomacul:Consumul de suc de portocale pe stomacul golDaca te-ai obișnuit sa-ți incepi dimineața cu suc de portocale, probabil ca nu este cea mai buna alegere pentru tine. In general, consumul de citrice pe stomacul gol poate crește riscul producerii de acid, ceea ce duce la dureri abdominale, greața, balonare și arsuri la stomac.Mai mult, fructoza din fructe poate incetini sistemul digestiv daca o consumi inainte de masa. Consumul de suc de portocale poate suprasolicita sistemul digestiv și poate deteriora bacteriile bune din intestin.Spalarea vaselor… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

