7 motive pentru a aloca 4 miliarde de euro pentru eficienta energetica a cladirilor.

Stiri pe aceeasi tema

- Spitalele din Romania au depus in doar patru luni aproape 300 de proiecte pentru dotarea in lupta anti Covid-19, in valoare de 1,25 miliarde de euro. Primele cereri au fost deja aprobate.Potrivit reprezentanților Guvernului Romaniei, spitalele din Romania au intocmit 297 de proiecte in valoare…

- UPDATE Zeci de pensionari protesteaza joi in orașul Galați și cer majorarea pensiilor cu 40%. Ei spun ca Guvernul are bani pentru a crește pensiile și anunța ca vor continua protestele. La protest nu participa mai mult de o suta de persoane care incearca sa respecte regulile impuse in timpul epidemiei.…

- "In scurtul sau discurs din aceasta dupa-amiaza, președintele Romaniei, Klaus Iohannis, nu a venit cu nicio informație importanta pentru romani!", scrie deputatul PSD Prahova Rodica Paraschiv, pe pagina personala de Facebook. Paraschiv a lansat un atac la adresa lui Klaus Iohannis, facand referire la…

- Banca Transilvania, cel mai mare grup bancar din Romania, anunța un profit net de 690 mil. lei la șase luni, in scadere fața de anul trecut Grupul Financiar Banca Transilvania a obtinut un profit net de 690 milioane de lei la 30 iunie 2020, fata de 942,3 milioane de lei in perioada similara a anului…

- Banca Transilvania, cea mai mare din Romania, anunța un profit net de 690 mil. lei la șase luni, in scadere fața de anul trecut Grupul Financiar Banca Transilvania a obtinut un profit net de 690 milioane de lei la 30 iunie 2020, fata de 942,3 milioane de lei in perioada similara a anului trecut, din…

- De ce sa economisim energie: 3 beneficii aduse de eficiența energetica Exista multe motive pentru care proprietarii de afaceri ar trebui sa ia in considerare eficiența energetica, de la beneficiile clare pentru mediu și cele financiare ale reducerii consumului de energie, pana la potențialele imbunatațiri…

- La nivelul Uniunii Europene, doar circa 40% din companii investesc in eficienta energetica, in conditiile in care in SUA procentul acestora este de 47%. Romania este data ca exemplu negativ, pentru ca la noi do...

- Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS, spune ca nu are motive de optimism in ceea ce privește situația epidemiei de coronavirus din Romania și ca, daca nu se schimba „unele lucruri importante”, inclusiv mesajele transmise catre oameni, nu ne putem astepta la oprirea trendului crescator.