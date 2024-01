7 ian 2024, 18.03: Clarinetistul de jazz Ioan Streba, invitat la Univers Muzical cu Daniela Vlad

Stiri pe aceeasi tema

- La 2 ianuarie 1970, s-a nascut Sanda Ladoși. Tot intr-o zi de 2 ianuarie s-au nascut fondatorul Gradinii Botanice din Iași și Laura Cosoi. 1784: La Sibiu apare Siebenburger Zeitung, primul ziar de pe teritoriul actual al Romaniei Siebenburger Zeitung a fost primul ziar din Transilvania. Primul numar…

- Nationala de handbal feminin a Frantei este prima semifinalista a Campionatului Mondial, dupa ce a invins marti, in primul sfert de finala, reprezentativa Cehiei, scor 33-22 (18-16). Romania a incheiat CM pe locul 12.Cehia, antrenata de Bent Dahl de la SCM Ramnicu Valcea, va juca pentru clasarea…

- Doi frați din județul Neamț, aflați la munca in Franța, au disparut de mai bine de jumatate de an, fiind cautați atat de autoritațile din Franța, cat și de cele din Romania, care au fost alertate de mama celor doi, scrie Mediafax.

- Va invit sa ascultam impreuna elevi ai CNAOB din Iași intr-un moment al lor de cantarire a rezultatelor de pana acum, in acest an școlar și dupa participarea la cursurile de maiestrie susținute la Iași de profesoarele Galina Buinovski – vioara și Larisa Jar – pian. Cursul are in același timp rolul de…

- 1690 – S-a nascut compozitorul german Charles Pachelbel (m.1750) 1796 – S-a nascut, la Medias, invatatorul sas Stephan Ludwig Roth, participant la Revolutia de la 1848 din Transilvania; pentru activitatea sa revolutionara a fost condamnat la moarte si executat (m. 1849) 1816 – S-a nascut pictorul Barbu…

- O expoziție de laviuri (tehnica mixta penița-pensula), semnata de artistul plastic campinean Valentin Balan, va fi deschisa la Chevilly, o localitate situata in departamentul Loiret din centrul Franței, la 15 km de Orleans și 98 km de Paris.

- Un motan adult din rasa Maine Coon, in varsta de 4 ani, nascut si crescut in Romania, a castigat titlul de World Winner 2023 in cadrul uneia dintre cele mai prestigioase expozitii mondiale FIFe World Show, organizata anul acesta de Franta la Strasbourg.Castigatorul se numeste RO Panco’s Elros, este…

- Autoritațile din Gaza au informat aproximativ 500 de persoane sa se prezinte astazi, 1 noiembrie, la punctul de trecere a frontierei Rafah, pentru a intra in Egipt, relateaza BBC și Al Jazeera. Autoritatea Generala pentru Puncte de Trecere și Frontiere din Gaza a publicat o lista nume. Pe aceasta prima…