7 detalii interesante despre ziua Sfântului Patrick In fiecare an, pe 17 martie, irlandezii sarbatoresc ziua Sfantului Patrick. Ceea ce a fost la origini o sarbatoare catolica s-a transformat insa cu trecerea timpului o festivitate mai degraba dedicata intregii culturi irlandeze. Iar aceasta nu este celebrata doar in Irlanda, ci in numeroase colțuri ale lumii. Cu aceasta ocazie, pub-urile irlandeze din marile orașe dau petreceri speciale pentru a marca ziua speciala. Irlandezii au perceput ziua Sfantului Patrick ca un fel de zi naționala inca din secolele IX-X, insa a fost inclusa in calendarul catolic abia in secolul al XVII-lea. Apoi, din 1903,… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Aradits și soția lui au divorțat dupa 17 ani de casnicie . Baiatul lor, Eric, e in ultimul an de liceu și a ramas sa locuiasca alaturi de tatal lui, in Romania, caci mama face Yoga in India. In podcastul lui Jorge, actorul a facut mai multe dezvaluiri despre fiul sau. La „Vorba lui Jorge”, pe…

- Suspendarea din vara anului 2022 a turneului mondial al canadianului Justin Bieber din motive de sanatate este, evident, definitiva, deoarece ultimele concerte, programate pentru martie, au fost anulate, potrivit site-urilor de vanzari de bilete. Dupa anulari anuntate marti de site-urile fanilor din…

- Unele magazine din Marea Britanie au introdus limite temporare in ce priveste numarul de fructe si de legume pe care le pot achizitiona clientii, pentru a le asigura disponibilitatea pentru toata lumea, pe fondul unei penurii a acestor produse. "Conditiile meteorologice dificile din sudul Europei si…

- Clujeanul Vlad Pop (37 de ani) va alerga incepand cu 23 februarie, din nou, in cursa de 620 de km la ultra maratonul 6633 Arctic Ultra din Canada pentru a strange banii necesari educației a 200 de copii de la Asociația Magic, fondata de Vlad Voiculescu, scrie site-ul Cluj24.ro . La cursa de la Cercul…

- Capelani sefi din 35 de tari participa, in aceste zile, la Conferinta militara internationala a capelanilor sefi din tarile membre NATO si PfP, care are loc pentru prima oara in Romania. La lucrarile conferintei sunt prezenti capelani sefi din Africa de Sud, Armenia, Belgia, Bosnia si Hertegovina, Canada,…

- Donald Trump cauta romani pentru noua sa afacere, hotelul de lux pe care l-a deschis in Irlanda. Este una din ultimele afaceri preluate de concernul fostului președinte american (76 de ani), o cladire istorica reamenajata la standardele luxului ce caracterizeaza rețeaua de hoteluri sus amintita, și…

- Prețul oualor a crescut vertiginos in intreaga lume, din cauza gripei aviare ce a distrus crescatoriile de gaini, iar consecințele razboiului dintre Rusia și Ucraina au dus la creșterea prețurilor la energie și la hrana pentru animale.In Statele Unite, prețul oualor a depașit cu mult creșterea altor…

- UEFA este din ce in ce mai nerabdatoare din cauza intarzierilor in ceea ce privește garanțiile in jurul candidaturii comune a Marii Britanii și Irlandei pentru organizarea Campionatului European din 2028, a relatat miercuri ziarul britanic Times.