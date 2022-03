Stiri pe aceeasi tema

- In plin razboi, justitia ucraineana merge mai departe. Un moldovean cu dubla cetatenie este cautat de autoritatile din tara vecina pentru executarea unei pedepse cu inchisoare. Sergiu Cebotaru a fost condamnat in 2016 de magistratii Judecatoriei Mohyliv-Podilsky din regiunea Vinnita la 5 ani de inchisoare…

- Sexagenarul din Manjesti care si-a ucis prietenul din copilarie cu zeci de lovituri de cutit cere mila magistratilor Curtii de Apel. Acesta a atacat sentinta prin care Tribunalul il condamnase la 8 ani si 6 luni de inchisoare. Decizia a fost contestata si de procurori, care au considerat pedeapsa prea…

- Șoferița care a lovit un polițist motociclist in luna august a anului 2020 a primit o pedeapsa dura de la judecatorii Curții de Apel Ploiești. Din fericire, polițistul a scapat cu viața in urma accidentului, avand doar cateva rani care nu i-au pus viața in pericol. Sentința data de judecatori Intamplarea…

- Un complet din cadrul Curtii de Apel Ploiesti a admis, luni, apelul declarat de Anda Ioana Vladescu, femeia de profesie psiholog care a lovit cu autoturismul un politist aflat pe motocicleta si care fusese condamnata la noua ani si zece luni de detentie prin sentinta a Tribunalului Buzau. Magistratii…

- Tanara psiholog din Buzau care a fost condamnata initial la 9 ani si 10 luni inchisoare, dupa ce in august 2020 a lovit cu masina, intentionat, un politist aflat pe motocicleta, scapa cu o pedeapsa mai mica. Astfel, Anda Vladescu urmeaza sa execute o pedeapsa rezultanta de 8 ani si 3 luni inchisoare,…

- Dosarul in care Adrian Craciunescu a fost condamnat de Curtea de Apel Cluj la 2 ani și 10 luni de inchisoare cu executare a ajuns la Inalta Curte de Casație și Justiție, dupa ce procurorii DNA au atacat sentința cu recurs in casație, nemulțumiți fiind de pedeapsa mica aplicata fostului polițist. Dosarul…

- Decizia finala va fi luata de judecatorii de la Curtea de Apel Constanta. Din raportul de expertiza tehnica in domeniul autovehicule si circulatie rutiera intocmit in cauza a rezultat ca in premomentul accidentului, autoturismul condus de inculpat rula cu viteza de 135 ndash; 140 km. h. Masina implicata…