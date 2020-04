Sapte pompieri din Bacau au incalcat ordonanta militara care interzice activitatile fizice colective. In prima zi de Pasti, sapte angajati ai Inspectoratului Județean de Urgențe Bacau au jucat fotbal pe un teren aflat langa Stadionul Municipal și in apropierea Spitalului Judetean de Urgenta. Au ajuns acolo cu autospeciala de descarcerere și aveau in posesie și o izoleta. ...