- Mai multe incendii de vegetație uscata au izbucnit, duminica seara, in zona localitaților Chisindia și Dud. Pompierii Detașamentelor Sebiș și Ineu au intervenit pana luni dimineața, in jurul orei 05:00, pentru stingerea focarelor. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența…

- O voluntara a Inspectoratului pentru Situații de Urgența Arad a acordat primul ajutor unui motociclist care fusese ranit in urma unui accident rutier produs la Zimandu Nou. Voluntara, in varsta de 32 de ani, se afla in timpul liber și era in drum spre Arad, cand a observat accidentul ce tocmai avusese…

- Doua incendii au avut loc in localitațile Mocrea și Horia, iar Inspectoratul pentru Situații de Urgența Arad pentru stingerea lor. La Mocrea, arde vegetația uscata. „Intervin pompierii militari ai detașamentelor Ineu și Sebiș, cu trei autospeciale de stingere cu apa și spuma și un echipaj SMURD”, a…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arad intervin in aceasta dupa amiaza la o misiune de cautare a unei fete de 14 ani ratacita in zona 3 insule a municipiului Arad. "Se deplaseaza forte si mijloace din cadrul Detasamentului Arad cu: un echipaj de cautare un echipaj de cautare…

- Un accident rutier a avut loc in urma cu puțin timp pe autostrada A1, pe sensul de mers de la Nadlac la Arad, la aproximativ 5 kilometri de Pecica. In evenimentul rutier au fost implicate doua microbuze. „In aceasta seara, in jurul orei 22:00, dispeceratul Inspectoratului pentru Situații de Urgența,…

- Joi, 02 Iunie a.c., incepand cu ora 09.00, echipa pirotehnica din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ldquo;Vasile Goldis" al judetului Arad, sub coordonarea ofiterului specialist pirotehnician din cadrul ISU Timis, au desfasurat in Poligonul MApN din Taut o actiune de distrugere prin…

- Un apel la 112, azi noapte, la ora 03,47, i-a alertat pe pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgența “Vasile Goldiș” al județului Arad cand a fost anunțat un incendiu la o casa din Frumușeni. Ulterior, pompierii au aflat ca flacarile au cuprins hala in care era o crescatorie de pui și acoperișul…

- O alta pierdere in familia Inspectoratului pentru Situații de Urgența Arad. Este vorba despre plt.adj.șef Petru Ruja, din cadrul Secției de Pompieri Barzava, care la doar 54 de ani a parasit aceasta lume.