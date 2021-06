Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 66 de noi cazuri de COVID-19, in toata țara, au transmis reprezentații Grupului de Comunicare Strategica. Pana astazi, 23 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.080.389 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Pana astazi,…

- Autoritațile au transmis situația actualizata a infectarilor cu Sars-Cov-2 in Romania, in data de 21 iunie 2021. Pana astazi, 21 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.080.282 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.045.207 pacienți au fost declarați vindecați.…

- Autoritațile au transmis situația actualizata a infectarilor cu Sars-Cov-2 in Romania, in data de 18 iunie 2021. Potrivit datelor transmise de Grupul de Comunicare strategica, in ultimele 24 de ore, s-au inregistrat 70 de cazuri de COVID-19. Pana astazi, 18 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate…

- De la debutul pandemiei, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.079.776 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dintre care 50 in ultimele 24 de ore. La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța bilanțul actualizat, cu noile cazuri de imbolnaviri, numarul de decese și situația…

- De la debutul epidemiei, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate, pana ieri, 25 aprilie, 1.046.264 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. In jurul orei 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța bilanțul actualizat, cu noile cazuri de imbolnaviri, numarul de decese și situația…

- OFICIAL| 4.076 de cazuri noi de coronavirus in Romania: Bilanțul total ajunge la 1.016.449 de imbolnaviri. 164 decese și 1.521 de persoane internate la ATI Miercuri, 14 aprilie 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei de COVID-19 in Romania. Pana astazi, 14 aprilie,…

- OFICIAL| 2.323 de cazuri noi de coronavirus in Romania: Bilanțul total ajunge la 1.008.490 de imbolnaviri. 113 decese și 1.529 de persoane internate la ATI Luni, 12 aprilie 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei de COVID-19 in Romania. Pana astazi, 12 aprilie,…

- In ultimele 24 de ore, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 5.498 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Potrivit datelor oficiale furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, pana vineri, 3 aprilie…