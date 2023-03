Stiri pe aceeasi tema

- Targul de Cariere se intoarce la Cluj cu numeroase oportunitați profesionale, zeci de angajatori, o serie de activitați conexe și premii. Evenimentul se deruleaza in 15 și 16 martie, la Sala Polivalenta (BT Arena). Spre deosebire de edițiile precedente, primavara aceasta, programul evenimentului va…

- Am fost depunctati pentru ca Institutul Inimii a fost considerat doar de interes judetean. "Ziarul de Iasi" a consultat un studiu de oportunitate pentru infiintarea viitorului spital care arata ca doua treimi din pacientii de la actualul IBCV din Copou sunt din afara judetului Iasi. Proiectul a mai…

- Autoritațile organizeaza exerciții de alarmare publica. Reprezentanții ISU Cluj au explicat, printr-un infografic, diferența dintre o alarma la dezastre și una aeriana. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- PSD promoveaza, fara rezerve, principiul unei taxe de solidaritate pe veniturile marilor companii pentru ca o astfel de masura este absolut necesara in contextul actual in care populația și firmele mici se confrunta cu o creștere substanțiala a prețurilor.”, transmit social-democrații, prin intermediul…

- Reprezentanții unei societați comerciale din județul Cluj au fost sancționați la sfarșitul saptamanii trecute cu amenda in valoare de 45.000 lei, pentru primirea la munca fara forme legale a trei cetateni din Camerun. Pe numele a doi straini au fost emise decizii de returnare cu termen de plecare voluntara…

- Anul 2022 a inregistrat cel mai mare numar de angajari din ultimii cinci ani. Acest lucru a fost ilustrat și prin intermediul cifrelor extrase din cadrul evenimentelor Targul de Cariere. Cele șapte evenimente au confirmat interesul crescut al candidaților și al companiilor pentru piața forței de munca…

- Zeci de companii locale și internaționale au confirmat deja prezența la evenimentele de recrutare din primavara acestui an, iar reprezentanții acestora așteapta cu nerabdare sa interacționeze direct cu participanții și sa le prezinte variate oferte de angajare. Asemeni edițiilor precedente, și de data…

- Se inchide Talciocul la Alba Iulia. Duminica, ultima zi din acest an in care se mai poate merge la targul de vechituri Duminica, 18 decembrie, va fi ultima zi in care este deschis Talciocul la Alba Iulia, in acest an. Reprezentanții locației au transmis un mesaj in acest sens pentru comercianți. Potrivit…