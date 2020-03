Stiri pe aceeasi tema

- Romania se apropie cu pași repezi de scenariul patru. Coronavirus se raspandește cu repeziciune pe teritoriul țarii noastre iar autoritatile au anuntat ca dupa depașirea numarului de 2000 de persoane se va trece la scenariul 4. Acest lucru prevede inchiderea graduala a granițelor și izolarea…

- Al optulea deces al unui pacient infectat cu noul tip de coronavirus a fost inregistrat in Romania luni dimineața. Este vorba despre un barbat in varsta de 70 ani, internat la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Craiova, confirmat pozitiv in data de 19.03.2020. Pacientul a sosit pe data de 07.03.2020…

- Astazi, 22 martie, au fost inregistrate primele 2 decese pe teritoriul Romaniei ale unor pacienti infectati cu noul tip de coronavirus. Este vorba despre pacientul in varsta de 67 de ani confirmat cu COVID-19 pe 18.03.2020 la UPU din cadrul Spitalului Filiași și transferat in aceeași data la SCBI Craiova,…

- ​Una dintre organizațiile de patroni din România, Uniunea Generala a Industriasilor din România (UGIR), se alatura șirului de patronate care fac propuneri Guvernului pentru masuri de sprijinire a firmelor în contextul scaderii afacerilor, ca urmare a crizei coronavirus COVID-19. Citește…

- Daca pandemia de coronavirus va provoca decese in Romania, protocolul de manipulare a cadavrelor prevede masuri draconice de protecție, potrivit unui Ordin al Ministerului Sanatații, publicat, vineri seara, in Monitorul Oficial.

- Daca pandemia de coronavirus va provoca decese in Romania, protocolul de manipulare a cadavrelor prevede masuri draconice de protecție, potrivit unui Ordin al Ministerului Sanatații, publicat, vineri seara, in Monitorul Oficial.

- Cele zece persoane care au coronavirus si sunt internate in spitale au o stare generala de sanatate buna, a anuntat luni Grupul de comunicare strategica. Totodata, pacientii in varsta si care au boli cronice sunt monitorizati indeaproape, a mai adaugat surs citata.

- Vanzarile de alimente și produse neperisabile au crescut cu 30% in Romania in aceasta saptamana comparativ cu cea anterioara, din cauza panicii provocate de o posibila epidemie de coronavirus, arata reprezentanții marilor rețele comerciale din țara noastra.Acestea compara perioada cu cea de marile sarbatori.…