- 66 de cazuri noi de coronavirus azi si 11 decese anuntate. Au fost prelucrate peste 33 de mii de teste. La terapie intensiva mai sunt internati acum 141 de pacienti. In Timiș s-au inregistrat 2 cazuri noi de coronavirus in ultimele 24 de ore. Rata de infectare in Timis a AJUNS La 0,06. In momentul […]…

- 69 cazuri noi de coronavirus de ieri pana azi, din aproape 16.000 de teste prelucrate 9 de decese s-au inregistrat in ultimele 24 de ore, insa autoritatile adauga pe lista inca 21 neraportate la timp. La ati numarul pacientilor continua sa scada, sunt 229 acum. In Timiș s-au inregistrat 5 cazuri noi…

- 127 cazuri noi de coronavirus de ieri pana azi. Numarul de teste prelucrate ramane constant, aproape 30 de mii. 5 de decese s-au inregistrat in ultimele 24 de ore, insa autoritatile adauga pe lista inca 118 neraportate la timp. La ati numarul pacientilor continua sa scada, sunt 236 acum. In Timiș s-au…

- 1.636 de cazuri noi de coronavirus azi din aproape 32.000 de teste. Au fost raportate si 138 de decese, iar la ATI sunt internati in stare grava 1.284 de pacienti. In Timiș s-au inregistrat 77 cazuri noi de coronavirus in ultimele 24 de ore. Rata de infectare la nivelul județului scade ușor și ajunge…

- 2.240 de cazuri noi de coronavirus din 35.000 mii de teste prelucrate. Alte 150 de persoane au murit, iar la ATI sunt internati acum 1.325 de pacienti. In Timiș s-au inregistrat 100 cazuri noi de coronavirus in ultimele 24 de ore. Rata de infectare la nivelul județului scade ușor și ajunge la 2,21.…

- 2.523 de cazuri de coronavirus azi din peste 37.000 de teste. Sunt si 170 de decese in plus, iar la ATI sunt internati acum 1.391 de pacienti. In Timiș s-au inregistrat 92 cazuri noi de coronavirus in ultimele 24 de ore. Rata de infectare la nivelul județului scade ușor și ajunge la 2,72. De la […]…

- Cele mai multe decese de la inceputul pandemiei. 237 de persoane si-au pierdut viata de ieri pana azi. La terapie intensiva sunt internate acum 1432 de persoane. Chiar si asa, numarul infectarilor continua sa scada – 2.931 de cazuri au fost confirmate azi din peste 36.000 de teste. In Timiș s-au inregistrat…

- Numarul de cazuri noi de covid, unul mic azi. Azi au fost raportate 2.265 din puține teste realizate, puțin peste 19.000 de teste. S-au inregistrat inca 160 decese, iar bilanțul total ajunge la 26.232. Numarul persoanelor internate la ATI ramane in continuare unul mare – 1.475. In Timiș s-au inregistrat…