6 MASINI AU INTRAT IN COLIZIUNE IN ZALAU Vineri seara a avut loc o tamponare in lant intre 6 masini a avut loc in Zalau pe strada Gh. Doja. Din primele informatii se pare ca nu exista victime, politistii se afla la fata locului pentru a stabili cu exactitate cauza care a dus la acest eveniment rutier, sustine purtatorul de cuvant al Politiei Salaj Maria Cristea. Acest articol 6 MASINI AU INTRAT IN COLIZIUNE IN ZALAU a aparut prima data pe ZTV.ro - Zalau TV . Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

Sursa articol si foto: Ztv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc azi, in jurul amiezii, la Rebrișoara. Patru mașini au colizionat, iar doua persoane au ajuns la spital. Un echipaj al pompierilor, doua echipaje SAJ și poliția au fost solicitate la un accident rutier petrecut in Rebrișoara. Accdentul a avut loc intr-o zona in care se lucreaza…

- Ziarul Unirea FOTO, VIDEO| ACCIDENT rutier la Parau lui Mihai: Un minor ranit ușor și doua mașini avariate dupa o coliziune frontala ACCIDENT rutier la Parau lui Mihai: Un minor ranit ușor și doua mașini avariate dupa o coliziune frontala Un accident rutier a avut loc marți seara, in jurul orei 18.30,…

- Coliziune intre doua autoturisme, miercuri seara, puțin dupa ora 18, pe autostrada A1 Lugoj-Timișoara, la kilometrul 472, in zona localitații Iosifalau. Accidentul s-a produs dupa ce șoferii celor doua autoturisme au incercat sa evite un porc cazut dintr-un autocamion pentru transport animale.…

- Dezastru in Zalau dupa „uraganul” care a lovit orașul. Cladiri avariate, mai multe mașini distruse de copaci cazuti, iar apa a inundat strazi, curti si gospodarii, in urma unei ploi torentiale, insotite de vijelie si grindina de mari dimensiuni.

- O persoana a murit, iar doua au fost ranite dupa o coliziune intre doua mașini, produsa sambata dimineața pe un drum din judetul Teleorman. Potrivit Poliției Teleorman, accidentul a avut loc pe DN6, la...

- Un accident in care au fost implicate cinci masini s-a produs intr-o intersectie semaforizata din apropierea Ateneului din Iasi. Din fericire, nu au fost persoane ranite. Tamponarea a fost in lant si a fost cauzata cel mai probabil de nepastrarea distantei regulamentare.

- La data de 3 mai a.c., ora 20.24, Poliția a fost sesizata apelul de urgența 112, despre faptul ca un barbat a avariat mai multe autoturisme din incinta unui atelier auto, din municipiul Zalau. Ajunși la fața locului locului, polițiștii au identificat 24 de autoturisme avariate, majoritatea aveau oglinzile…

- Un apel pe 112 relata faptul ca in aceasta seara mai multe masini au fost avariate la un service de pe strada Depozitelor, nr.10, din municipiul Zalau, de catre un barbat. Politistii sunt la fata locului pentru a-l identifica pe faptas si a stabili cauza care a dus la acest nefericit eveniment.Vom reveni…