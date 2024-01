Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru de Justiție, Robert Cazanciuc, spune ca Legea Anastasia, care se aplica de 6 luni, pedepsește pe cei care iau viața semenilor intr-un gest de teribilism și fara nici cea mai mica urma de conștiința sau responsabilitate, aflați la volan, dr

- Senatorul PSD Robert Cazanciuc a declarat, sambata, ca in cele sase luni de la intrarea in vigoare a Legii Anastasia, pe care a initiat-o, a scazut numarul infractiunilor de conducere a autovehiculelor sub influenta alcoolului, dar a crescut numarul contraventiilor. El a mentionat ca „oamenii se urca…

- Luni, 25 decembrie a.c., la ora 22.18, in localitatea Nadiș, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Cehu Silvaniei au depistat in trafic un barbat de 35 de ani, din localitatea Cehu Silvaniei, in timp ce conducea un autoturism. In urma testarii cu aparatul etilotest, s-a constatat ca acesta prezenta…

- Senatul a adoptat, luni, in calitate de prim for sesizat initiativa social-democratului Robert Cazanciuc prin care soferii condamnati pentru conducerea vehiculelor bauti sau drogati pierd dreptul de a redobandi permisul pentru o perioada de pana la 10 ani, a anuntat senatorul PSD. Propunerea legislativa…

- Propunerea legislativa modifica si completeaza unele normative din domeniul prevenirii si combaterii traficului si consumului ilicit de droguri si alte substante susceptibile de a avea efecte psihoactive, iar Camera Deputatilor este decizionala pe acest proiect.”Asa cum am promis, continuam planul de…

- Senatorul PSD Robert Cazanciuc anunta ca luni, in Comisia juridica a Senatului, va fi dezbatut proiectul care prevede interdictia de a conduce, pentru o perioada de pana la 10 ani, pentru soferii care urca drogati sau beti la volan. Parlamentarul spune ca a primit reprosuri cu privire la initiativa…

- Cinci infractiuni constatate, doua fiind pentru conducere sub influenta alcoolului, 10 permise de conducere retinute si 48 de amenzi, reprezinta bilantul controalelor desfasurate de politistii Brigazii rutiere in Bucuresti, in noaptea de sambata spre duminica.”In seara zilei de 04/05 noiembrie a.c.,…