6 lucruri de știut despre misiunea Psyche, prima întâlnire a omenirii cu un asteroid metalic Dupa cateva amanari, nava spațiala Psyche de la NASA este pregatita de lansare (programata pentru data de 13 octombrie 2023 - n.r.)! Misiunea lansata de la Centrul Spațial Kennedy din Florida, SUA va calatori sute de milioane de kilometri pana la un asteroid bogat in metale de la marginile centurii de asteroizi dintre Marte și Jupiter. Propulsata de motoare puternice și o rețea masiva de panouri solare, nava va folosi instrumentele științifice de la bord pentru a afla mai multe despre asteroidul Psyche, numit dupa Psiheea, personificarea sufletului uman in mitologia greaca. Citeste articolul mai departe pe newsbuzau.ro…

Sursa articol si foto: newsbuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- NASA trimite o sonda catre Psyche și va fi pentru prima oara cand omenirea exploreaza un asteroid metalic. Sonda are de parcurs 3,5 miliarde de km și ar trebui sa ajunga la Psyche in 2029, urmand sa-l studieze inca doi ani și doua luni. Sonda NASA se va apropia la 75 km de asteroid și va incerca sa…

- Ne așteptam la o luna septembrie relativ calma, deși nu fara surprize in prima jumatate a lunii. Evenimentele se dezvolta destul de lent, așa ca exista posibilitatea de a ne pregati, de a ne obișnui cu ceea ce se intampla in țara și in lume. Oamenii sunt mai ingrijorați de disconfortul din viața de…

- Horoscop 31 august 2023. O Superluna Albastra a avut loc loc in noaptea de 30 spre 31 august, iar efectele acesteia se resimt astazi și in perioada urmatoare. Energia ei este puternica, ne sprijina, ne susține in multe activitați și proiecte, dar ne obliga sa ne gandim mai mult la dorințele sufletului…

- NASA si SpaceX au trimis sambata patru astronauti spre Statia Spatiala Internationala (ISS) la bordul capsulei Dragon a SpaceX, dupa ce o prima incercare a fost anulata cu o zi inainte, relateaza AFP. Capsula Dragon, transportata de o racheta Falcon 9, a decolat la ora 03:27 (07:27 GMT) de la Centrul…

- Agenția spațiala a Indiei se apropie cu pași repezi de partea finala a tentativei sale de a aseleniza un lander spațial pe Luna, o misiune cu implicații pentru ambițiile țarii asiatice de a deveni o putere cu un cuvant de spus in explorarile viitoare ale singurului satelit natural al Pamantului, relateaza…

- Ne așteptam la o luna septembrie relativ calma, deși nu fara surprize in prima jumatate a lunii. Evenimentele se dezvolta destul de lent, așa ca exista posibilitatea de a ne pregati, de a ne obișnui cu ceea ce se intampla in țara și in lume. Oamenii sunt mai ingrijorați de disconfortul din viața de…

- Misiunea fara echipaj uman Mars rover a descoperit formațiuni de noroi unice, stereotipuri ale unor perioade umede și uscate de-a lungul a milioane de ani in peisajul altfel uscat și rece al planetei Marte, care ar fi putut crea condițiile necesare pentru viața, potrivit unui studiu recent intitulat…

- Horoscopul zilei ne mai spune ca, in cele din urma, Luna contrasteaza cu expansivul Jupiter, amplificandu-ne generozitatea si relaxarea, dar si sporind orice tendinta de a exagera.Horoscop zilnic BERBEC Anumite vesti venite de departe te-ar putea stresa intr-o anumita masura. Asta iti poate afecta munca…