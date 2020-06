Stiri pe aceeasi tema

- Noi informații din dosarul „Colectiv”, deschis in urma incendiului de la clubul bucureștean cu același nume, soldat cu 65 de morți. Curtea de Apel București a stabilit data primului termen in apel.

- Ședința de examinare a cauzei penale de invinuire a fostului deputat Constantin Țuțu in fapte de escrocherie și trafic de influența, programata pentru astazi, 2 iunie 2020, la ora 09:30, la Judecatoria Chișinau, a fost amanata. Instanța motiveaza amanarea cu faptul ca mai mulți colaboratori ai procuraturii…

- Politistii italieni au intrat la banuieli dupa ce au observat ca pe la casa femeii de 39 de ani, care traieste in Sicilia, se perinda diverse persoane, iar la fiecare vizita, romanca se deplaseaza in garaj.

- Crin Bologa, procurorul-șef al DNA, spune ca nu s-a lucrat la dosarul Tel Drum pe perioada starii de urgența, așa ca nu va mai fi un termen-limia pentru soluționarea lui, scrie Agerpres. „In dosarul Tel Drum nu s-a putut lucra in aceasta perioada, fiindca urmarirea penala a fost suspendata prin decretele…

- Elena Udrea s-a prezentat la Curtea de Apel Bucuresti pentru un nou termen in dosarul privind finantarea campaniei electorale din 2009, unde este judecata impreuna cu Ioana Basescu si Dan Andronic.Elena Udrea a venit in fata instantei cu masca chirurgicala si i s-a luat temperatura la intrarea in institutie,…

- Curtea de Apel Timișoara a dat, astazi, o veste proasta gruparii de traficanți de cocaina condusa de liderul interlop Lucian Boncu. Va reamintim ca prin rechizitoriul DIICOT au fost trimiși in judecata Lucian Boncu, Paul Ștefan, Marius Oltean, Alin Cionca, Deian Miloșev, Stelian Bona, Remus Banciu,…

- DECIZIE… Magistratii Curtii de Apel Iasi mai dau o gura de oxigen familiei Bosnea, tata si fiica, acuzati de trafic de droguri. La cererea celor doi inculpati si tinand cont de starea de urgenta, instanta a decis amanarea cauzei. In tot acest timp, cei doi inculpati trebuie sa-si pregateasca apararea,…