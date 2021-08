Stiri pe aceeasi tema

- In prima zi de vineri a lunii august este celebrata, incepand cu anul 2008, Ziua internationala a berii. In 2021, aceasta este marcata la data de 6 august. Ideea unei astfel de zile i-a apartinut lui Jesse Avshalomov, care, impreuna cu mai multi prieteni si impatimiti ai acestei bauturi, a convins in…

- Institutul Național de Statistica a transmis ca in primele șase luni ale acestui an, județul Suceava a fost vizitat de nu mai puțin de 158.247 de turiști, ceea ce il claseaza pe primele locuri la nivel național. Din totalul numarului de turiști, 155.860 au fost persoane din Romania și 2.387 au fost…

- Populatia rezidenta a Romaniei a fost de 19,328 milioane de locuitori, la 1 ianuarie 2020, iar populatia feminina a fost majoritara, cuprinzand 9,868 milioane de persoane, respectiv 51,1% din total, conform unui comunicat al Institutului National de Statistica, publicat cu ocazia Zilei mondiale a…

- Pandemia a devastat Europa și lumea deopotriva. Impactul asupra companiilor nu poate fi ignorat. COnform unor date valoarea totala a companiilor din top 500 este in scadere cu 10% de la an la an. Pandemia a testat companiile de top din Europa. Unele au prosperat cu adevarat și au beneficiat, deoarece…

- Cea de IX-a ediție a Conferinței Internaționale Modern Power Systems se va desfașura anul acesta, in perioada 16-17 iunie, in mediul online și va reuni specialiști in inginerie electrica și energetica din 13 țari, de pe 4 continente. Scopul principal al acestui eveniment de tradiție, organizat cu susținerea…

- In 2020, in Romania s-au nascut cei mai puțini copii din 1930 pana in prezent, anunta Institutul National de Statistica intr-un comunicat remis cu ocazia Zilei de 1 iunie. La 1 ianuarie 2021, numarul copiilor cu varsta cuprinsa intre 0-18 ani care aveau domiciliul in Romania a fost de 3.895.000, in…

- Ion Minzina, președintele PSD Argeș și al Consiliului Județean Argeș declara ca premierul Cițu ”vede plus acolo unde, de fapt, e minus”. ”In ultima vreme, il tot auzim pe premierul Florin Cițu cum ne anunța pompos ca Romania inregistreaza creștere economica. Altfel spus, ca o ducem cu toții mai bine,…

- Premierul Florin Citu a afirmat, luni, ca Romania devine competitiva pe piata internationala, aratand ca, potrivit datelor publicate de Institutul National de Statistica, exporturile au crescut cu 3,9%, in perioada 1 ianuarie - 31 martie. "Am luat cele mai bune masuri din punct de vedere economic si…