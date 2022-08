Sursa foto Pexels: https://www.pexels.com/photo/woman-crying-on-the-couch-with-another-woman-6135067/ Durerile abdominale puternice pot sa apara in cadrul mai multor afecțiuni, cauzele fiind multiple. In timp ce unele dureri abdominale nu sunt extrem de grave, altele sunt urgențe medicale pentru care este nevoie de consult, diagnostic și tratament de specialitate, in cel mai scurt timp. Netratata, durerea abdominala puternica poate duce la complicații grave pentru sanatate. Locul de unde pornește durerea abdominala și modul in care se manifesta sunt importante pentru a oferi medicului specialist…