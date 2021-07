Stiri pe aceeasi tema

- Toti cei 573 de migranti recuperati din Mediterana de nava de salvare Ocean Viking au fost debarcati in Italia, dupa ce aceasta autorizase acostarea in Sicilia, transmite dpa. Pana sambata seara, toti migrantii parasisera nava organizatiei umanitare SOS Mediterranee in portul Augusta, a anuntat ONG-ul…

- Atena a achiziționat doua dispozitive acustice pentru a indeparta migranții care sosesc la granița cu Turcia, iar metoda folosita a starnit criticile UE și ale organizațiilor pentru drepturilor omului, scrie Euronews . Uniunea Europeana și-a exprimat joi ingrijorarea cu privire la informațiile potrivit…

- Belarus susține ca alerta privind o bomba la bordul avionului care a fost deturnat spre Minsk, ceea ce a dus la arestarea jurnalistului Roman Protasevici, a venit sub forma unui mesaj scris in numele gruparii Hamas. Un purtator de cuvant Hamas a negat insa orice implicare. Autoritațile bieloruse au…

- Cel puțin zece cadavre au fost reperate, joi, in largul coastelor Libiei in apropierea unei barci gonflabile rasturnate care transmisese semnale ca se afla in primejdie, de catre nava Ocean Viking al a ONG-ului SOS Mediterana cu sediul la Marsilia, informeaza DPA, citata de Agerpres . Ambarcațiunea…

- Romania a ocupat locul sase in Uniunea Europeana (UE) in ceea ce priveste productia de grau obtinuta anul trecut, cu un total de 6,41 milioane de tone. Recolta din 2020 a fost mai mica cu 3,88 de milioane de tone (37,7%) fata de 2019, cand ocupam prima poziție. Motivul ține de seceta pedologica extrema,…