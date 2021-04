55 de autoutilaje de deszăpezire a drumurilor naționale din centrul țării. A fost emis un cod galben de ninsori Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov a actionat, in cursul noptii de marti spre miercuri, cu 55 de autoutilaje de deszapezire care au raspandit 275 tone de material antiderapant, in conditiile codului galben de ninsori, valabil pentru zona centrala a tarii. Conform DRDP Brasov, drumarii au actionat pe tronsoanele de drumuri nationale din cele cinci judete din aria de competenta – Brasov, Sibiu, Harghita, Covasna si Mures, si autostrazile A1 si A3. Miercuri dimineata, pe principalele artere de trafic din judetul Brasov – DN 1, DN 1A si DN 73, in zona Balea de pe DN 7C din judetul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

