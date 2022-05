Stiri pe aceeasi tema

- Finlanda se teme de o intrerupere a alimentarii cu gaze naturale rusesti, din cauza refuzului sau de a plati in ruble grupului rusesc Gazprom, anunta operatorulo din aceasta tara nordica, relateaza AFP. Gasum, intreprinderea insarcinata cu importul de gaze naturale din Rusia, ”nu accepta cererea…

- Gigantul energetic italian Eni a anunțat marți decizia de a deschide un cont in euro și un altul in ruble la Gazprombank, astfel incat sa poata plati furnizarea de gaz rusesc in zilele urmatoare, pliindu-se astfel pe cerințele Moscovei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Presedintele Senatului, Florin Citu, a afirmat, joi seara, ca nu ar plati niciodata gazul in ruble, dar a mentionat ca este doar parerea sa personala, de ”cetatean al Romaniei”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Sancțiunile impotriva Rusiei sunt un element foarte important și trebuie sa continue, pana spre oprirea totala a comerțului cu aceasta țara, ca sa ne asiguram ca pe viitor Moscova nu mai are capacitatea de a ataca o alta țara din nou, a declarat joi seara, la Digi24, președintele Senatului, Florin Cițu,…

- Grupul energetic austriac OMV, unul din cei mai mari importatori de gaz rusesc, se pregateste sa deschida conturi in ruble la Gazprombank in Elvetia, potrivit Financial Times. Gazprom a anuntat miercuri ca a oprit complet livrarile de gaze naturale catre Polonia si Bulgaria – dupa ce ambele țari nu…

- Zece cumparatori europeni de gaz rusesc si-au deschis conturi speciale in ruble la Gazprombank, iar patru au efectuat deja plati in moneda rusa, a dezvaluit miercuri agentia Bloomberg, care citeaza surse apropiate Gazprom, transmite EFE.

- Deja zece țari-cumparatorii de gaze rusești din Europa au deschis conturi in Gazprombank pentru a plati pentru resursele energetice in ruble. Acest lucru a devenit cunoscut agenției Bloomberg, relateaza TASS. Dupa cum a explicat pentru Bloomberg o sursa apropiata Gazprom, in prezent, au hotarit sa deschida…

- Slovacia a anunțat ca se conformeaza cerințelor Rusiei privind plata in ruble pentru livrarile de gaze. Cele mai multe țari care importa gaz din Rusia spun ca, in condițiile in care contractele prevad plata in euro sau in dolari, juridic, Moscova nu poate cere ruble.