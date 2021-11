Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au anunțat sambata, 30 octombrie, 12.106 cazuri noi de infectare cu coronavirus. Este un bilanț provizoriu, careurmeaza sa fie detaliat la ora 13.00, cand va fi transmis și numarul de teste prelevate. Au mai fost raporate 413 decese, dintre care 18 anterioare. Procedura de transmitere a…

- Autoritațile au anunțat, in bilanțul de vineri, ca 481 persoane infectate cu COVID și-au pierdut viața, dintre care 480 in ultimele 24 de ore. Un deces anterior a fost raportat acum. Numarul de cazuri noi de COVID este de 12.474 dupa efectuarea a 66.679 de teste. In ceea ce privește numarul persoanelor…

- Autoritațile au anunțat, in bilanțul provizoriu de vineri, ca 481 persoane infectate cu COVID și-au pierdut viața, dintre care 480 in ultimele 24 de ore. Un deces a fost anunțat anterior. Numarul de cazuri noi de COVID este de 12.474, in scadere fața de ziua precedenta. Buletinul informativ detaliat…

- Autoritațile au anunțat astazi, in bilanțul provizoriu, 512 decese, dintre care 508 au avut loc in ultimele 24 de ore, iar 4 au fost inregistrate anterior. In ceea ce privește numarul infectarilor, acesta se ridica la 14.950, insa numarul testelor efectuate nu este cunoscut inca și urmeaza sa fie transmis…

- 523 de persoane infectate cu virusul și-au pierdut viața, anunța autoritațile in bilanțul proviziu COVID. 511 decese au avut loc in ultimele 24 de ore, iar 12 au fost raportate acum. Totodata, in ultimele 24 de ore, au fost confirmate și 16.765 de cazuri noi de COVID, numarul de teste efectuat urmand…

- Romania a inregistrat, in ultimele 24 de ore, un numar de 9.187 de cazuri noi de COVID, arata bilanțul provizoriu anunțat de autoritați, in care nu este precizat decat numarul infectarilor și al deceselor. Totodata, sunt anunțate 301 decese, dintre care doua anterioare.Pentru prima oara in ultimele…

- Autoritațile au transmis duminica ca in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 11.725 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2. De asemenea, au fost raportate 389 decese dintre care 8 anterioare. Vom detalia datele in buletinul informativ de la ora 13.00. La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica…

- Autoritațile au transmis, sambata. datele provizorii ale bilanțului COVID de astazi. In intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 15.261 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2. De asemenea, au fost raportate 446 decese dintre care 9 anterioare. Buletinul informativ detaliat va fi trimis de autoritați…