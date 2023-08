5 situații în care tricourile personalizate îți pot fi de ajutor Traim intr-un secol ciudat, insa minunat din multe puncte de vedere. Ca multe alte perioade din civilizația umana, exista și lucruri rele, dar și lucruri bune. In acest secol ne putem bucura de un avant al tehnologiei, dar și al posibilitații de a avea acces la o mulțime de lucruri pe care, acum poate chiar 50 de ani, nici macar nu ni le imaginam. In orice domeniu exista inovație și unele lucruri sunt mai simple decat in trecut. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol: GSP.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina astazi la Eforie. Din primele informatii un autoturism a fost cuprins de flacari. La fata locului a intervenit o autospeciala de stingere cu apa si spuma. citeste si: Masina…

- UPDATE: Cei de la ISU au primit solicitarea de a acorda primul ajutor pentru inca un minor, o fata in varsta de 16 ani. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Prahova a intervenit pentru acordarea primului ajutor medical unui grup de persoane, care acuza stare de rau și prezinta simptome de toxiinfecție…

- Premierul Marcel Ciolacu a convocat seara trecuta Comitetul National pentru Situatii de Urgenta pentru a aproba acordarea unor ajutoare de urgenta.Potrivit Hotararii aprobate de CNSU, vor fi scoase de la rezervele de stat produse alimentare si apa, care vor fi distribuite locuitorilor afectati de inundatiile…

- Lotul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta a urcat pe podium la etapa zonala a Competitiei nationale de descarcerare si de acordare a primului ajutor calificat. Acesta a ocupat locul al II lea la proba de descarcerare din vehicule si locul al III lea la proba…

- Mai multe echipaje medicale au intervenit, marti, pe autostrada A1, inainte de Vama Nadlac II, unde dintr-un TIR s-au auzit strigate de ajutor ale unor persoane, iar cand autoritatile au deschis remorca au fost gasiti zeci de migranti ascunsi, ce ar fi vrut sa iasa ilegal din tara. Potrivit Serviciului…

- In perioada 12-14 iunie, pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Neron Lupașcu” din Buzau iși vor demonstra cunoștințele in cadrul Competiției naționale pentru descarcerare și acordare a primului ajutor calificat, ce se ține la Constanța. In total, la faza zonala vor participa…

- Autoritatile nu s-au asteptat la activitatea seismica din ultima perioada din judetul Arad, a declarat seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, care a si subliniat pe de o parte importanta ca oamenii sa fie informati despre cutremur, iar, pe de alta parte, sa se faca o evaluare…