- Festivalul de tradiții și obiceiuri „Cultura pentru Cultura”, reluat in Alba. Prima etapa va avea loc duminica, 5 iunie, la Ciugud Festivalul – concurs de tradiții și obiceiuri „Cultura pentru Cultura”, proiect cultural unic in Europa, va fi reluat, duminica, 5 iunie 2022, la Ciugud, dupa ce a fost…

- Tradiții de CIREȘAR. Cele 5 sarbatori creștine ale lunii iunie. Legende, obiceiuri si superstitii In luna iunie, numita popular „ciresar”, a sasea din an, sunt mai multe sarbatori, de care sunt legate credinte populare interesante. Sunt cinci sarbatori creștine importante in luna iunie 2022: Inalțarea…

- Cand pica Rusaliile: Zilele in care sunt sarbatorite Pogorarea Sfantului Duh și Sfanta Treime. Ce zile libere au mai ramas in 2022 Sarbatoarea de Rusalii este cea mai veche sarbatoare creștina impreuna cu cea a Paștilor, fiind praznuita inca de pe vremea Apostolilor, ca o increștinare a sarbatorii iudaice…

- IZVORUL TAMADUIRII. Denumirea de Izvorul Tamaduirii trimite la o serie de minuni care au fost savarșite la un izvor din apropierea Constantinopolului.Inainte de a ajunge imparat, Leon cel Mare a intalnit un batran orb care l-a rugat sa ii dea apa și sa-l conduca in cetate. Deși in apropiere nu știa…

- Joia Verde din Saptamana Luminata: tradiții și superstiții. Ce nu ai voie sa faci in aceasta zi Joia dupa Paste este cunoscuta in popor si ca Joia Verde. Este o zi in care se cinstesc holdele, gradinile si granele, dar nu se munceste pentru ca aduce ghinion asupra casei, seceta si daunatori in livezi.…

- Paște 2022. Joia Mare: semnificatie, traditii si obiceiuri. Ce nu ai voie sa faci in Joia Patimilor Joia Mare, care se mai numește Joia Neagra sau Joia Patimilor, e o zi importanta pentru crestinii ortodocsi. Atunci are loc Denia celor 12 Evanghelii, care aminteste de momentul in care Iisus a spalat…

- Școala Gimnaziala „Simion Cristian” Andreiașu in parteneriat cu Primaria comunei Andreiașu de Jos au derulat la finele saptamanii trecute un proiect educațional intitulat „Tradiții și obiceiuri de Paște”. Coordonatorii proiectului – educatoarea Cecilia Mocanu și invațatoarea Angela Gina Croitoru – au…

- Floriile 2023. Duminica Floriilor Ortodoxe și Catolice 2024, 2025. Obiceiuri, tradiții și superstiții Cand pica Floriile in urmatorii ani: Duminica Floriilor Ortodoxe și Catolice in 2024, 2025. Paștele Ortodox 2023 sunt in 16 aprilie, iar Paștele Catolic 2023 in 9 aprilie. In Duminica Floriilor, romanii…