5 seriale franțuzești pe Netflix pe care sa le urmarești Serialele in limba franceza sunt la mare cautare pe platformele de streaming. Fie ca sunt realizate in Franța, Canada sau Belgia, iata in continuare 5 seriale franțuzești pe Netflix pe care sa le urmarești. Perfecte daca in perioada Sarbatorilor vei sta acasa și iți dorești sa te relaxezi cu o ciocolata calda și un serial bun. Lupin Inspirat de personajul literar Arsene Lupin, Assane Diop (Omar Sy) este hoț și maestru al deghizarii. Misiunea lui? Aceea de a-și razbuna tatal ce a murit incarcerat pentru o crima pe care nu a comis-o. Call…