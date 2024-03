Stiri pe aceeasi tema

- Din grija pentru clienții sai, Electrica Furnizare menține programul de lucru extins in punctele de prezența ale companiei pentru inca o saptamana, respectiv in perioada 26.02.2024 – 01.03.2024. Astfel, clienții pot beneficia de consultanța cu privire la noutațile generate de optimizarea sistemelor…

- Raionul de panificație este unul dintre punctele „fierbinți” ale celebrului lanț de magazine ce se menține de ani buni in topul preferințelor romanilor. In ciuda faptului ca este unul dintre cele mai populare produse, puțini clienți știu ce conține painea Padurarului din magazinele Lidl Romania. Unul…

- Documentul poate fi consultat pe www.delgaz.ro și conține toți pașii necesari pentru obținerea statutului de prosumator; Pana la finele anului trecut, Delgaz Grid a integrat in rețea 14.600 de prosumatori; Compania de distribuție Delgaz Grid vine in sprijinul persoanelor fizice sau juridice care doresc…

- Componentele și echipamentele sunt furnizate de o serie de companii care sunt inregistrate in Finlanda și sunt deținute de cetațeni ruși, iar clienții acestora sunt conectați la forțele de securitate de la Moscova, arata o ancheta a radiodifuzorului public finlandez Yle.In Finlanda opereaza mai multe…

- Romanii iși schimba obiceiurile de cumparaturi la final de an, renunțand la tradiționalele cozi la supermarketuri pentru alimente și orientandu-se catre bauturile alcoolice. Daca in anii precedenți, clienții se inghesuiau pentru a-și asigura rezervele de alimente și bunuri de stricta necesitate, acum,…

- Turiștii aflau la bordul atractiei Flying Dinozaur cu tematica Jurassic Park, din parc tematic Universal Studios din Osaka, Japonia, cand instalația a ramas blocata la aproximativ 40 de metri inalțime, iar oamenii au ramas suspendați, relateaza CNN.Incidentul s-a petrecut joi, 15 decembrie. Potrivit…

- Partidele primesc cu 50% mai mulți bani de la stat in 2024. Politica, cea mai profitabila afacere din Romania. Suma e astronomica Partidele primesc cu 50% mai mulți bani de la stat in 2024, ceea ce face din Politica cea mai profitabila afacere din Romania. Concret, romanii vor plati catre formațiunile…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) anunta ca are in derulare 177 de controale la operatorii economici din sectorul energiei electrice si gazelor naturale, scrie news.ro.