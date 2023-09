Stiri pe aceeasi tema

- Directorul de creatie al casei de moda Balmain, Olivier Rousteing, a anuntat pe contul sau de Instagram furtul a peste 50 de piese din viitoarea sa colectie, cu zece zile inainte de prezentarea casei de moda in cadrul Saptamanii Modei de la Paris, informeaza AFP."Soferul nostru ne-a sunat pentru…

- O femeie care iși facea curațenie in apartamentul in care s-a mutat cu chirie, in China, a descoperit o cutie cu obiecte in valoare de 56.000 de dolari ascunsa intr-un perete. In loc sa pastreze comoara, femeia a inceput sa faca demersuri pentru gasirea posesorului de drept, iar povestea ei s-a viralizat.

- Director la stat a inceput sa rivalizeze serios cu funcția de manager la o companie multinaționala. Numai ca, la stat poți face oricate greșeli de management vrei, ca tot ramai pe post. Platește contribuabilul! Salariile directorilor din instituțiile de stat din Oradea și Bihor pornesc de la 60.000…

- Un copil de 13 ani din județul Suceava a ajuns la spital dupa ce a fost mușcat de o vipera chiar in curtea casei sale din satul Siliștea Noua, din orașul Dolhasca, potrivit Monitorului de Suceava.

- Interpretul de muzica populara și deținatorul postului Hora TV, Vasile Coca, a venit cu inițiativa salvarii și reconstruirii casei din Pria a familiei regretatului sculptor salajean Victor Gaga. Vasile Coca ne-a declarat ca este o casa veche, cu pereți din pamant și lemn, un imobil ajuns o ruina. In…

- Un barbat din Aiudul de Sus a fost condamnat de magistrații Judecatoriei Aiud la plata unei amenzi penale in cuantum de 1.350 de lei pentru savarsirea infractiunii de lovire sau alte violente. La data de 26.07.2021, in intervalul orar 21.00 – 22.00, pe fondul unor neințelegeri, in timp ce se afla in…

- Comunicat de presa Casa de Asigurari de Sanatate Dambovița, cu sediul in Targoviște, b-dul Libertații C2-C3, informeaza cetațenii ca in data de 10 iulie 2023 programul de lucru va suferi modificari, avand in vedere ca in intervalul orar 10:00 – 12:00, toți angajații din cadrul caselor de asigurari de…

- O fetița de doar 3 ani a sfarșit, luni seara, in mainile medicilor și sub ochii parinților! Micuța a murit inecata, dupa ce a cazut intr-o groapa din curtea casei, care se umpluse cu apa de la ploile din ultimele zile. Groapa a fost facuta chiar de tatal sau pentru construcția unui beci. Nenorocirea…