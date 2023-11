5 cauze ale celor mai frecvente dureri de genunchi. Află cum le poți atenua Durerea de genunchi… chiar daca ești tanar iți suna familiar? Deși mulți dintre noi credem ca durerile de genunchi apar doar la persoanele in varsta sau la sportivii de performanța, chiar și cei care lucreaza de la birou se pot confrunta cu aceasta situație. Durerile au cauze variate, de aceea mulți dintre noi preferam sa tratam doar disconfortul, cu pastile anti-durere sau creme, fara sa consultam un medic de specialitate. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol: GSP.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Durerile de spate pot fi cauzate de diverse afecțiuni, dintre care unele nu au legatura cu coloana vertebrala: boli ale inimii, plamanilor, rinichilor, stomacului, intestinelor și tractului urinar, noteaza EXQUIS.RO.Fara un diagnostic precis, este inutil sa vorbim despre alegerea unui tratament.…

- Anunțul lui George Simion privind o posibila impacare și revenire in AUR a Dianei Șoșoaca a venit dupa ce un sondaj de opinie a creditat-o pe senatoarea independenta cu cel puțin 10% din opțiunile de vot ale romanilor. In exclusivitate la Realitatea Plus, Șoșoaca a demontat argumentele lui Simion, acuzandu-l…

- Leacuri din batrani pentru migrene. Multe persoane folosesc leacuri batranești pentru migrene. In cazul in care durerile de cap nu sunt cauzate de probleme grave de sanatate și se manifesta pe perioade scurte de timp putem recurge la cateva remedii naturiste pentru a trata aceasta problema, scrie bzi.ro.…

- *PERCHEZIȚII IN DOUA CAUZE PENALE, PENTRU COMBATEREA TRAFICULUI DE DROGURI* Astazi, 19 septembrie 2023, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Galați și Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Vrancea, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Galați…

- Pe masura ce imbatranim, se inmulțesc și provocarile la care ne supune propriul trup ???? Una dintre ele este durea de spate. Deși tendința multora este sa mearga imediat la doctor și, uneori, sa treaca pe medicație sau, in cazuri extreme, sa suporte intervenții medicale complicate, precum o operație,…

- Durerea de umar reprezinta o senzație dureroasa resimțita in zona umarului, care poate varia in intensitate și care poate afecta indivizii in diferite moduri, ingreunand in majoritatea cazurilor mișcarea umarului.

- Durerea de genunchi este, impreuna cu durerea de spate, una dintre cele mai frecvent raportate probleme intalnite in randul populației tinere, cu numeroase cauze potențiale și un risc debilitant major.