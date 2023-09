5 argumente pro și contra de care să ții cont atunci când te gândești să recurgi la blefaroplastie Cu toții ne dorim sa aratam tineri mai mult timp, iar pleoapele cazute, sprancenele lasate sau pungile sub ochi ne pot trada varsta sau chiar ne pot imbatrani. Din fericire, chirurgia estetica a evoluat foarte mult și excesul de piele sau grasime de la nivelul pleoapelor poate fi indepartat. Totuși, atunci cand te gandești sa recurgi la o astfel de intervenție, sunt cateva aspecte, atat pro, cat și contra de care ar trebui sa ții cont. Iata 5 argumente care te pot ajuta sa iei o decizie: Argumente pro: 1. Ochii cu un aspect intinerit Ochii spun multe despre… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

