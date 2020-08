Piața este plina de tot felul de aparate și ustensile care iți ușureaza munca in bucatarie. Sunt atat de multe incat o sa le gasești cu greu loc, chiar daca bucataria este una cu dimensiuni generoase și cu spații de depozitare multiple. In plus, o sa observi in timp ca multe electrocasnice vor fi abandonate pe un raft, pentru ca nevoile tale curente se vor limita la o mica parte din ele.