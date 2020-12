Stiri pe aceeasi tema

- O avarie la o conducta de apa, in afara șantierului Magistralei 5 de metrou a fost afectat parțial, miercuri, unul din accesurile stației de metrou Academia Militara, ieșirea dinspre Universitatea Naționala de Aparare „Carol I”. Traficul la metrou se desfașoara normal, anunța MEDIAFAX. Metrorex…

- In ultimele 24 de ore, in Capitala s-au produs 10 accidente rutiere soldate cu 10 persoane ranite ușor, anunța Brigada Rutiera din DGPMB. Traficul rutier este deviat sau restricționat, ca urmare a lucrarilor la infrastructura: Pandemia schimba obiceiurile Reginei Elizabeth a II-a -…

- Traficul rutier va fi restrictionat luni si marti in anumite zone din Capitala pentru desfasurarea repetitiei si ceremoniei oficiale dedicate Zilei Nationale a Romaniei. Potrivit Brigazii Rutiere, la solicitarea Ministerului Apararii Nationale, vor fi dispuse masuri de fluidizare si restrictionare a…

- ”De doi ani și inca invaț sa-i conving pe copii sa vina la școala”, povestește invațatoarea Florentina Tituleac intr-un articol scris pentru siteul de educație Școala 9 BRD.„Ești cea mai buna doamna” este felul in care copii romi din cartierul Garcini, de la marginea orașului Sacele, ii mulțumesc invațatoarei…

- Societatea de Transport Bucuresti va suspenda linia de tramvai 41 in perioada 21 – 25 octombrie, pentru a permite Metrorex sa execute o serie de lucrari de deviere a liniei pe o portiune din traseu, in scopul finalizarii pasajului pietonal de la statia de metrou „Parc Drumul Taberei”, de pe magistrala…

- Se circula alternativ pe DN1, la km. 247, pe raza localitații Sambata de Jos, anunța IPJ Brasov. Conducatorul unui tir a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a lovit un stalp, ulterior, s-a rasturnat in afara parții carosabile. Tirul era incarcat cu butelii goale. In urma evenimentului rutier…

- In prezența reprezentanților presei, Robert Negoița, candidat pentru un nou mandat de primar al Sectorului 3, a prezentat, astazi, stadiul lucrarilor la cea mai mare parcare subterana din Romania, construcție aflata sub bulevardul Decebal din Sectorul 3. Aceasta are o lungime de 550 de metri și o…