Stiri pe aceeasi tema

- Cutremurele devastatoare din Turcia si Siria s-au soldat cu 47.000 de morti, dintre care cel putin 41.020 pe teritoriul Turciei, conform celui mai recent bilant, transmite News.ro. In Siria, bilantul este de cel putin 5.900 de morti. In Turcia, cutremurul a lovit mai multe provincii: Kahramanmaras,…

- Autoritațile din Turcia au reținut cel puțin 98 de persoane, sub acuzația ca au furat din cladirile prabușite, camioane umanitare sau ca și-au insușit bunuri de la victimele cutremurelor produse luni. Potrivit unor surse de securitate, care au dorit sa-și pastreze anonimatul „din cauza restricțiilor…

- Autoritatile din Turcia au retinut cel putin 98 de persoane, sub acuzatia ca au furat din cladirile prabusite, camioane umanitare sau ca si-au insusit bunuri de la victimele cutremurelor produse luni. Potrivit unor surse de securitate, care au dorit sa-si pastreze anonimatul "din cauza restrictiilor…

- „Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 64km N de Kahramanmaras, 129km V de Malatya, 130km N de Gaziantep, 132km NE de Osmaniye, 132km V de Adiyaman, 135km SE de Kayseri, 176km S de Sivas, 186km NE de Adana, 203km NV de Sanliurfa, 214km V de Elazig”, au precizat reprezentanții INCDFP.Intre…

- Trei noi cutremure au avut loc in ultimele ore in Turcia. Potrivit INFP, in ziua de 07 Februarie 2023, la ora 09:11:16 ora locala a Romaniei , s a produs in EASTERN TURKEY un cutremur semnificativ cu magnitudinea ml 5.8, la adancimea de 10km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: 38km…

- Un bloc de șase etaje s-a prabușit la cateva ore dupa cutremurul cu magnitudinea 7,8 pe Richter care s-a produs in Turcia, luni dimineața.O filmare publicata pe rețelele de socializare și preluata de mai multe agenții de presa, printre care și Al Jazeera, arata momentul in care cladirea cade brusc,…

- Camerele de supraveghere au surprins momentul in care o cladire de șase etaje din orașul Sanliurfa din sud-estul Turciei se prabușește, luni dimineața, la scurt timp dupa cutremurul de 7,8 grade pe scara Richter care a provocat peste 500 de decese și mii de persoane ranite in Turcia și Siria.https://www.youtube.com/watch?v=ovefEDPcYuMSanliurfa…

- Un cutremur foarte puternic, cu magnitudinea de moment evaluata de USGS la 7,8 s-a produs luni dimineata devreme, la adancimea de 17,9 de kilometri, in partea de sud a Turciei, in provincia Gaziantep, in apropiere de granita cu Siria. Regiunea sudica Gaziantep este unul dintre principalele centre industriale…