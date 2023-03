46 de ani de la cutremurul din 1977. Arafat: „Nimeni dintre noi nu ştie când va fi următorul” Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), a spus, sambata, la 46 de ani de la cutremurul din 1977 ca nu stie nimeni cand va fi urmatorul seism major, dar a mentionat ca este normal sa ne gandim ca o zona seismica va avea candva un cutremur. „Nu vine pentru ca noi avem proba ca vine, dar vine pentru ca toate zonele seismice ajung sa aiba candva un cutremur. Daca a fost in zona asta un cutremur de peste 7 grade in 1977, absolut nimeni dintre noi nu stie cand va fi urmatorul si daca urmatorul va de 7, de jumatate, de 7,2, de 6,8, dar faptul ca o zona seismica va avea candva… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafat, șeful DSU, a transmis, sambata, intr-o conferința de presa ca nimeni nu știe cand va fi urmatorul cutremur, insa serviciile de urgenta se pregatesc pentru scenariul cel mai grav, potrivit News. „Nu vine pentru ca noi avem proba ca vine, dar vine pentru ca toate zonele seismice ajung sa…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a afirmat ca daca a fost un cutremur peste 7 grade in 1977 in aceasta zona, nu stie nimeni cand va fi urmatorul cutremur major, dar a mentionat ca este normal sa ne gandim ca o zona seismica va avea candva un cutremur. “Nu vine pentru…

- Nicolae Ciuca a avut o discuție telefonica cu șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, dr. Raed Arafat, in legatura cu cutremurul produs marți, in regiunea Olteniei. Ma nivelul MAI a fost activata o grupa operativa pentru monitorizarea sistemului

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a avut o discutie telefonica cu seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU) Raed Arafat in legatura cu cutremurul produs, marti, in regiunea Olteniei.

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, transmite populației sa nu intre in panica dupa cutremurul din Gorj cu o magnitudinea 5,2, despre care spune ca nu poate avea legatura cu cele din Turcia „Nu avem informații referitoare la vreun impact al acestui cutremur. Pana acum nu…

- Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a anuntat, in aceasta seara, ce contin trenurile cu ajutoare pe care Romania le trimite in Turcia. Comisia Europeana a trimis Romaniei o solicitare prin Mecanismul European de Protecție Civila (ECHO-ERCC), de a pune la dispoziție Republicii…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), spune ca echipele de salvatori din Romania care au plecat in Turcia vor ramane acolo pana cand se va decide ca nu mai este nevoie de ei. Șefu DSU a zis, joi, in Vama Albita ca temperaturile scazute din Turcia au impact in privinta…

- Doua echipa va ajunge, astazi, acolo, a anuntat, coordonatorul Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat. Tot el a precizat ca salvatorii romani vor ramane cat este nevoie in Turcia si numarul lor ar putea sa creasca daca se va cere acest lucru. Raed Arafat a mai spus ca pentru Siria,…