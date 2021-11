Stiri pe aceeasi tema

- Care ar fi, asadar, principalele lectii pe care le-am desprinde in urma acestei crize? - sa spunem, peste cativa ani, cand pasiunile prezentului se vor fi potolit. Evident ca ar fi nevoie sa acoperim o perioada de timp mai indelungata si sa privim catre fenomene ce nu pot fi arondate, facil, tulburarilor…

- Vergica Gheaba, originar din Vrancea, in varsta de 53 de ani, a murit in Italia, la Colle Felicetta, in Abruzzo, dupa ce a cazut cu mașina intr-o prapastie. Vergica Gheaba, cunoscut ca „Virgilio”, era originar din Focșani și locuia la Celano. Potrivit publicației rotalianul.ro, barbatul lucra ca ingrijitor…

- Iohannis a pus mare accent pe vaccinare, cei nevaccinați o sa aiba parte de restricții mult mai dure. De luni masca va deveni obligatorie peste tot, chiar și pe strada. Cei nevaccinați o sa intre in carantina de noapte, in plus o sa le fie impuse multe restricții ce urmeaza sa se stabileasca cel mai…

- Președintele Klaus Iohannis susține declarații de presa de la ora 19.05, fiind așteptat sa anunțe noile restricții care ar urma sa fie impuse in Romania, in contextul celui mai dur bilanț COVID de la debutul pandemiei, care gasește țara noastra cu spitalele arhipline, fara locuri la ATI și fara medicamente…

- ANM a emis o avertizare cu privire la urmatoarele doua saptamani ale lunii octombrie in care arata ca temperaturile scad si va fi din ce in ce mai frig incepand cu 6 octombrie. Potrivit prognozei pentru doua saptamani transmisa de ANM, probabilitatea de pentru ploi frecvente, dar moderate, va fi ridicata,…

- V-ați gandit vreodata ce ați face daca ați conduce mașina și ați ramane blocat pe marginea drumului? Daca și cand ramai blocat pe marginea drumului, apelarea la un serviciu de tractari auto este de obicei cea mai buna opțiune. Serviciile de tractari auto nu numai ca sunt de incredere, dar ofera și asistența…

- Faptul ca investești in aspectul tau nu inseamna ca trebuie sa te intereseze mai puțin despre ce poți sa faci pentru a-ți imbunatați vestimentația. Contrar credinței populare, barbații nu sunt mai puțin interesați de moda decat femeile și, in ultimii ani, au inceput chiar sa cheltuiasca și mai mulți…

- Pantalonii au fost de-a lungul istoriei asociați cu vestimentația destinata barbaților. Insa comoditatea oferita a fost descoperita și explorata și de catre femei. Cu toate acestea, abia in anii ’70, odata cu emanciparea pregnanta a femeilor, pantalonii au devenit piese vestimentare nelipsite din garderoba…