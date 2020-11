Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat patruzeci si unu de cetateni straini ascunsi intr-un automarfar incarcat cu piese pentru utilaje mecanice. Acestia proveneau din Siria, Irak si Palestina si au incercat sa treaca ilegal frontiera pentru a ajunge…

- Unsprezece migranti din Afganistan au fost descoperiti de politistii de frontiera de la Nadlac in timp ce incercau sa iasa ilegal din tara, strainii fiind ascunsi in doua camioane cu marfa care urmau sa plece in Germania si Norvegia.

- Politistii de frontiera aradeni au descoperit, in ultimele 24 de ore, 33 de migranti din Siria, Irak si Afganistan care au incercat sa treaca ilegal granita, 28 fiind gasiti inghesuiti intr-un microbuz, iar alti cinci pe camp. La Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II a fost verificat, la iesirea…

- Noua migranti din Afganistan au fost prinsi, in ultimele 24 de ore, in timp ce incercau sa iasa ilegal din Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II, ascunsi in doua camioane cu marfa. Primul camion cu migranti era condus de un roman in varsta de 39 de ani, care transporta dulapuri…

- Politistii de frontiera timișeni au depistat doi cetateni din Siria care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Serbia in Romania, pe jos, pe la frontiera verde. Seara trecuta, in jurul orei 18.30, politistii de frontiera au depistat, pe direcția localitații de frontiera Comlosu Mare, județul Timiș,…

- Mai multe grupuri de migranti, in total 70 de straini din trei tari, au fost descoperite incercand sa treaca ilegal frontiera spre Ungaria, in noaptea de vineri spre sambata, prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II.

- Peste 50 de migranti sirieni si palestinieni au fost prinsi, luni dimineata, incercand sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-un camion si un microbuz de marfa, ei fiind prinsi la Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II. La acest punct s-a prezentat, pentru iesirea din tara, un…

- Polițiștii de frontiera de la Vama Nadlac II au prins, in ultimele 24 de ore, 41 de cetațeni strani care incercau sa treaca ilegal granița ascunși in TIR-uri. Potrivit unui comunicat al Poliției de Frontiera, joi dimineața, la Punctul de Trecere al Frontierei Nadlac II – Csanadpalota, judetul Arad,…