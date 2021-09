Stiri pe aceeasi tema

- Actiunile companiile de tehnologie au scazut vineri la noi minime, iar principalul indice din Hong Kong a atins cel mai redus nivel din aproape 10 luni. Indicele Hang Seng din Hong Kong a scazut vineri cu 1,8%, iar declinul saptamanal a atins 5,8%, fiind cel mai amplu dupa momentul de varf al panicii…

- Operatiunea militara din Afganistan, lansata in 2001, dupa atentatele de la 11 septembrie, este cel mai lung razboi purtat de Statele Unite. Dupa ce SUA si-au retras militarii din Afganistan, talibanii au preluat controlul intregii tari.

- In iulie 2020, deficitul bugetar a fost de 63 de miliarde de dolari. Incasarile din iulie 2021 au totalizat 262 de miliarde de dolari, fiind cu 54% mai mici comparativ cu aceeasi luna a anului trecut, in timp ce cheltuielile au fost de 564 de miliarde de dolari, in declin cu 10% comparativ cu iulie…

- Peste trei miliarde de doze de vaccinuri impotriva Covid-19 au fost administrate la nivel global. Aproximativ 40% dintre doze - 1,2 miliarde - au fost utilizate in China. India are 329 de milioane de doze administrate, iar Statele Unite 324 de milioane de doze. Uniunea Europeana a administrat 357 de…

- Operatorul de cazinouri Genting Group a deschis un uriaș complex turistic in capitala jocurilor de noroc din Statele Unite, o investiție de 4,3 miliarde de dolari. Resorts World Las Vegas este cel mai scump proiect de acest fel dezvoltat in Las Vegas – un oraș care a vazut ca numarul vizitatorilor a…

- Actiunile Microsoft au urcat in timpul sedintei bursiere de marti cu 1,1%, capitalizarea sa depasind pentru scurt timp pragul de 2.000 de miliarde de dolari, transmite Reuters. Ca punct de masura amintim ca PIB-ul Romaniei se ridica la aproximativ 245 miliarde dolari. Indicele Nasdaq al Bursei de la…

- Declinul numarului de arme nucleare din lume de la sfarșitul Razboiului Rece a cunoscut o noua incetinire in 2020, pe masura ce puterile atomice se modernizeaza și, pentru unele, iși extind arsenalele. La inceputul lui 2021, Rusia, Statele Unite, Regatul Unit, Franța, China, India, Pakistan, Israel…