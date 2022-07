4 zodii cu suflet veninos. Evită să ți le faci dușmani! Nu putem fi prieteni cu toți oamenii din lume. Ne facem dușmani, uneori cu intenție și de multe ori fara sa știm. Dar sunt unele persoane cu care nu trebuie si interacționezi atunci cand sunt suparate. Ca dușmani, sunt oribile și veninoase. Pe baza zodiilor, iata 4 astfel de zodii... The post 4 zodii cu suflet veninos. Evita sa ți le faci dușmani! appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Atenționare: campanie frauduloasa in numele companiei Antibiotice. Recomandari pentru a evita sa fi inșelat online Compania Antibiotice Iași atenționeaza in privința unei campanii frauduloasa in numele companiei. Cei care completeaza un chestionar online iși pot pierde datele in baza promisiunii caștigarii…

- Ioana Banu, educatoare de suflet a zeci și zeci de generații de copii din comuna Vintileasca, a ieșit la pensie. O femeie cu o inima și un suflet de aur, nascuta și crescuta in Vintileasca, una dintre cele mai frumoase localitați de munte din Vrancea, dupa 44 de ani de activitate și-a luat ramas bun…

- Durerea de masea sau de ureche este ingrozitoare, iar de multe ori calmantele nu te ajuta. Poți incerca un remediu natural, care calmeaza disconfortul și te pune pe picioare. Efectele acestui tratament au fost demonstrate științific, potrivit cuisineandhealth.com. Pentru a scapa de durere, ai nevoie…

- ​PSD și PNL vor candida separat la alegerile din 2024, liderul social-democrat Marcel Ciolacu explicand ca cele doua partide au „doctrine separate și valori separate”. „Eu prefer sistemul german. Chiar daca acolo timp de 17 ani au fost stanga si dreapta impreuna la putere. Intotdeauna au candidat separat…

- Occidentul a anuntat un „razboi hibrid total” impotriva Rusiei, spune ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, care considera ca este greu de prezis cat va dura acesta. „Am facut totul pentru a evita o ciocnire directa – dar acum ca provocarea a fost lansata, bineinteles ca o acceptam”, a declarat…

- Vizita vicepremierului, Andrei Spinu, la Anenii Noi, unde a setat televiziune digitala unei localnice, Elvira, nu a ramas fara reacții din partea unor lideri politici. Președintele Platformei DA, Dinu Plingau, l-a „felicitat din suflet cu un lucru bun facut ca ministru”, dar „i-a sugerat sa nu faca…

- Cu prilejul sfintelor Sarbatori ale Paștelui transmitem salajenilor sa aiba parte de sarbatori fericite, bucurii și tihna in suflet.Sarbatori Fericite! Organizația UDMR Salaj Acest articol Organizația UDMR Salaj: sarbatori fericite, bucurii și tihna in suflet a aparut prima data pe ZTV.ro - Zalau TV…

- Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, a declarat, vineri, ca a discutat cu prim-ministrul Ciuca si cu omologul sau roman despre posibilitatea ca acele MiG-uri ale Armatei Romane sa fie donate Ucrainei. El a mai spus ca Ucraina a trimis o lista cu armament tuturor statelor aliate si ca ințelege…