- Ziua Mondiala a Animalelor va fi sarbatorita miercuri, 4 octombrie 2023 la Muzeul Național de Istorie Naturala „Grigore Antipa”. Iubitorii de animale au ocazia de a pleca acasa cu un prieten necuvantator.

- Peste 1.400 de elevi vranceni ai claselor a VIII-a, din toate școlile județului, vor merge intr-o excursie in care vor vizita Muzeul National de Istorie Naturala „Grigore Antipa” și Palatul Parlamentului. Proiectul este derulat de Consiliul Județean Vrancea și va dura o luna de zile, mai exact pana…

- Evenimentul Noaptea Cercetatorilor ReCoNnect 2023 va avea loc vineri la Muzeul National de Istorie Naturala "Grigore Antipa", institutia deschizand si in acest an portile laboratoarelor de cercetare pentru toti cei pasionati de stiinta.Potrivit unui comunicat al Muzeului Antipa, transmis miercuri…

- Muzeul Memorial „Mihail Kogalniceanu” din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași invita publicul la un eveniment din seria „Dialogul Artelor – Tineri interpreți”, derulata de Asociația „Noesis Enesco” și Muzeul Național „George Enescu”. Parte din proiectul „Intalnirile Muzicale Internaționale…

- Iubitorii de frumos se pot bucura pana duminica, 06 august a.c., de o serie de activitați artistice originale, care intruchipeaza spiritul de cooperare și creativitatea, unde se afirma și se percep adevaruri personale. Zilele acestea, la Ploiești prind forma intervenții de arta stradala fresh, fascinant…

- Muzeul National de Istorie Naturala „Grigore Antipa” ii invita pe copiii activi, cu imaginație și curiozitate, cu varste cuprinse intre 6 și 10 ani, la atelierele re-creative de science&craft „Culorile verii pe aripi de fluture”, care combina cu succes sc

- Un grup mare de comercianți, producatori și procesatori de pomușoare din Moldova se afla in prezent intr-o misiune de afaceri in Polonia. Turneul este organizat de Asociația producatorilor de pomușoare "Pomușoarele Moldovei" cu sprijinul proiectului "Competitivitate și Reziliența Rurala in Moldova".…