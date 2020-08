Stiri pe aceeasi tema

- Un baiat de 12 ani, infectat cu noul coronavirus, a disparut dintr-un centru de plasament din Iași, in urma cu 24 de ore. Poliția ieșeana incearca sa il gaseasca. „Politistii Sectiei nr. 4 Politie ...

- La Braila, 61 de persoane cazate intr-un centru pentru varstnici au fost depistate pozitiv la noul coronavirus. La fel și 5 angajați ai caminului. Unele teste nu sunt gata, așa ca numarul ar putea sa creasca.

- Potrivit informarii DSP Iasi, sunt 15 persoane confirmate cu COVID-19, dintre care 9 sunt beneficiari si 6 angajati. Printre masurile luate, conform informarii DSP Iasi, sunt izolarea si supravegherea permanenta a beneficiarilor de catre personalul dedicat. De asemenea, personalul medical…

- Cele doua minore din Iasi care erau date disparute au fost gasite. Ele se aflau intr-un centru comercial din Iasi, iar agentii de paza de acolo au contribuit la recuperarea lor. Este vorba despre Elena-Daniela Cozma, in varsta de 13 ani si Ana Maria Chirchiboi in varsta de 12 de ani. Politia multumeste…

- Un barbat in varsta de 47 de ani, care era cautat de politisti pentru o tentativa de omor, s-a aruncat, vineri, in fata trenului Dorohoi- Iasi, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean, Delia Neniscu, anunța AGERPRES.Barbatul isi injunghiase fosta concubina in…

- Șase angajați ai Inspectoratului de Poliție Județean Buzau infectați cu virusul SARS-CoV2 sunt internați in acest moment in unitați medicale pentru ingrijire specifica. Cinci sunt polițiști, iar unul este personal contractual. Informația a fost confirmata de reprezentanții IPJ Buzau. In urma confirmarii…

- Posibil focar de coronavirus in Poliție, anunța Direcția Generala de Poliție a Municipiului București, dupa ce noua angajați din cadrul structurii specializate in cercetarea furturilor auto sunt infectați cu Covid-19. Alți 11 polițiști se afla in izolare, iar o prima dezinfectare a fost realizata in…